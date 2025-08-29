A cegonha anuncia gravidez próxima para mulheres com esses 4 signos

É claro que cada jornada é única, mas para determinadas mulheres, o período atual traz um chamado para a maternidade

Gabriella Licia - 29 de agosto de 2025

Grávida passando por ultrassom. (Foto: Arquivo/Andre Borges/Agência Brasília)

A chegada de um bebê é um dos momentos mais marcantes da vida, e muitas vezes a astrologia é consultada como um guia de intuição e sinais do destino.

Quando a “cegonha” decide visitar, os astros podem indicar quais signos estão mais propensos a viver essa transformação nos próximos meses.

Seja através de mudanças energéticas, maior conexão com a família ou até mesmo pelo despertar do instinto materno, alguns signos recebem uma influência especial do céu que aponta para uma gravidez próxima.

É claro que cada jornada é única, mas para determinadas mulheres, o período atual traz um chamado para a maternidade. Essas nativas podem sentir o desejo de ampliar a família, ou até mesmo receber a surpresa de uma notícia inesperada.

Confira se o seu signo está entre aqueles que têm a energia fértil favorecida e prepare-se para novidades emocionantes.

Os signos que podem receber a visita da cegonha em breve:

Touro

As taurinas estão em um momento de estabilidade e de busca por segurança emocional. Esse cenário abre caminho para que a maternidade seja encarada como um projeto de vida. Com a energia do cuidado e do aconchego em alta, a cegonha pode bater à porta das mulheres de Touro de maneira especial.

Câncer

O signo mais maternal do zodíaco não poderia ficar de fora dessa lista. As cancerianas sentem a maternidade como um chamado natural e, neste período, os astros favorecem ainda mais a fertilidade e os laços familiares. A notícia de uma gravidez pode vir como realização de um sonho antigo.

Virgem

As virginianas, conhecidas por sua organização e dedicação, podem se surpreender com a chegada da cegonha. O momento traz abertura para novos ciclos e para a construção de rotinas diferentes, nas quais a presença de um bebê encaixaria perfeitamente.

Peixes

As piscianas estão sob uma energia de conexão espiritual intensa, e muitas podem sentir que o universo está preparando uma grande transformação em suas vidas. A maternidade surge como caminho de entrega, amor incondicional e novas descobertas.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!