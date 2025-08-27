Signos que vão atrair muito dinheiro e viver um salto financeiro ainda este mês

Não é apenas sorte: é o momento certo de alinhar talento, disciplina e ousadia

Gabriella Licia - 27 de agosto de 2025

(Foto: Marcos Santos / USP Imagens)

O céu desta semana segue marcado pela Lua Crescente em Libra em conjunção com Marte, trazendo energia de ação, coragem e capacidade de tomar decisões rápidas, algo que pode se refletir diretamente em conquistas financeiras para alguns signos.

Além disso, o Sol em Virgem em harmonia com Quíron favorece estratégias inteligentes e organizadas, enquanto Vênus em Leão em trígono com Saturno e Netuno abre espaço para ganhos consistentes, vindos tanto da criatividade quanto de parcerias sólidas.

Nesse cenário, alguns signos se destacam por terem a chance de atrair oportunidades inesperadas de crescimento material ainda neste mês. Não é apenas sorte: é o momento certo de alinhar talento, disciplina e ousadia.

E o mais importante: coragem para sair da zona de conforto e dar passos importantes para a própria carreira.

Signos que vão atrair muito dinheiro e viver um salto financeiro ainda este mês:

Gêmeos

Regidos por Mercúrio e pertencentes ao elemento ar, os geminianos têm a mente sempre ativa, cheia de ideias e conexões rápidas. Com o Sol em Virgem e a Lua em Libra favorecendo diálogos, sua capacidade de comunicar e negociar ganha força.

O salto financeiro pode vir através de contratos, parcerias ou até uma conversa casual que abre portas.

Dica: aposte no networking. A pessoa certa pode estar mais próxima do que você imagina.

Libra

Librianos, também do elemento ar e regidos por Vênus, estão com a Lua Crescente em seu signo em conjunção com Marte. Essa energia dá coragem para decisões que vocês normalmente demorariam a tomar.

O resultado pode ser um avanço financeiro significativo, seja em sociedade ou em um projeto pessoal que ganha força.

Dica: não deixe a indecisão atrapalhar. É hora de escolher com clareza e agir com firmeza.

Capricórnio

Capricornianos, filhos de Saturno e do elemento terra, são conhecidos pela disciplina e paciência. Agora, com Vênus em Leão em trígono com Saturno, vocês encontram a combinação perfeita entre esforço e reconhecimento.

O salto financeiro pode vir por meio de uma promoção, de resultados de longo prazo ou até de uma oportunidade inesperada que premia sua constância.

Dica: valorize sua experiência. Ela é o diferencial que garante a estabilidade do que está chegando.

