Depois do trevo Ayrton Senna, próximas mudanças podem chegar à Avenida Brasil

Anápolis seria uma das pioneiras na implantação desse modelo, que já deu certo em cidades muito mais populosas

José Fernandes - 29 de agosto de 2025

Avenida Brasil Sul. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A mobilidade urbana tem sido um dos grandes desafios de Anápolis. O prefeito Márcio Corrêa vem mostrando disposição em enfrentar esse problema com medidas práticas e de impacto direto na vida do cidadão.

Um exemplo disso é a recente mudança no trevo Ayrton Senna, que dá acesso à região Leste. A obra, entregue recentemente, já trouxe reflexos positivos para quem passa diariamente pelo local. O trânsito fluiu melhor e muitos motoristas sentiram a diferença na redução do tempo de deslocamento.

E não para por aí. O prefeito também já anunciou que, a partir da próxima semana, devem começar mudanças importantes em outros pontos críticos da cidade: como no trevo do Recanto do Sol e no trevo que vai para Brasília, nas proximidades da loja Havan e a empresa Distral.

A expectativa é que as intervenções tragam o mesmo resultado positivo que se viu no Ayrton Senna.

Nesse cenário de transformações, surge uma proposta inédita: implantar uma faixa HOV (High-Occupancy Vehicle lane) na Avenida Brasil, a principal via de Anápolis. Essa faixa, inspirada em modelos aplicados em cidades dos Estados Unidos, funcionaria de forma simples: além dos ônibus, poderiam utilizá-la veículos com duas ou mais pessoas a bordo.

A ideia é estimular a carona solidária (carpool), reduzir o número de carros com apenas um ocupante e dar mais fluidez ao trânsito, sem grandes custos para a Prefeitura. Bastaria ajustar a sinalização e orientar a população sobre como a nova faixa funcionaria.

Anápolis seria uma das pioneiras na implantação desse modelo, que já deu certo em cidades muito mais populosas. A proposta não substitui o transporte coletivo, pelo contrário: reforça o papel do ônibus, que continua tendo prioridade, mas abre espaço para soluções inteligentes e sustentáveis.

É fato que a gestão do prefeito Márcio Corrêa vem demonstrando sensibilidade para ouvir a população e coragem para implementar mudanças práticas. Agora, é hora de avançar ainda mais.

E você, leitor, que todos os dias enfrenta os desafios de se locomover pela cidade: quais outras ideias podem ajudar a melhorar o trânsito de Anápolis?

Participe dessa discussão e contribua com sugestões. Afinal, mobilidade é um tema que impacta a vida de todos nós.