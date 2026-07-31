Colisão frontal entre carro e caminhão mata quatro ocupantes, entre eles duas crianças, na GO-139

Uma quinta ocupante do veículo, uma menina de oito anos, foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde próxima

Carro ficou completamente destruído após colisão fatal. (Foto: Reprodução)

Quatro pessoas morreram em um grave acidente registrado na noite desta quinta-feira (30), na GO-139, entre os municípios de Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro, a cerca de 90 km de Goiânia.

A colisão frontal envolveu um Ford Escort e um caminhão Ford Cargo, no km 209 da rodovia. Com a força do impacto, o carro de passeio ficou completamente destruído.

Entre as vítimas fatais estão o motorista do Escort, um homem de 35 anos, uma jovem de 28 anos, um menino de 13 anos e uma criança de seis anos.

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Uma quinta ocupante do veículo, uma menina de oito anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Vianópolis.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constataram os óbitos ainda no local do acidente.

Conforme os levantamentos iniciais realizados pelas autoridades, o carro seguia no sentido Vianópolis–São Miguel do Passa Quatro, enquanto o caminhão trafegava na direção oposta, quando ocorreu a colisão frontal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o desencarceramento das vítimas presas às ferragens. Após a conclusão dos trabalhos periciais, a pista foi liberada.

A Polícia Científica realizou os levantamentos no local, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis.

O caminhão sofreu danos de média monta, e o motorista não sofreu ferimentos graves. Já o Ford Escort teve perda praticamente total e permaneceu às margens da rodovia.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda serão investigadas.

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