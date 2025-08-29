Macarrão com linguiça toscana: confira a receita rápida para um dia corrido

Prato caseiro é um dos queridinhos dos brasileiros e faz muito sucesso na cozinha

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Ediane Comida Mineira)

O macarrão com linguiça é um dos pratos que os brasileiros mais gostam de preparar em casa e não pode faltar no cardápio de uma lar que se preze.

O prato é versátil, fácil de executar e rende um volume que alimenta bem muita gente. O macarrão com linguiça cremoso garante um almoço ou jantar rápido e delicioso durante a semana, ideal para quem tem pouco tempo para cozinhar.

Ingredientes

– 500g de macarrão espaguete;
– 6 gomos de linguiça toscana suína;
– 5 dentes de alho e sal;
– Cebola grande picada;
– 1 tomate picado;
– Sachê de tempero pra carne;
– 1 sachê de molho de tomate;
– Uma colher rasa de açúcar pra tirar a acidez do molho.

Modo de preparo da receita

Primeiro passo é tirar a carne da linguiça de dentro do gomo e fritar na frigideira em óleo quente até ficar bem douradinha. Depois coloque alho, sal, cebola picadinha, tomate e tempero para carne (opcional). Mexa bem até encorpar e ficar bem sequinha.

Adicione o molho de tomate, um pouquinho de água e espere ferver um pouco. Em seguida, entre com um pouco de açúcar e misture. Coloque o macarrão cozido e misture bem tudo até o molho encorpar com o tomate. Para finalizar, adicione as ervas do seu gosto para temperar e finalizar o macarrão.

Confira o vídeo completo da receita:

