Mais de 50 dias após ser recuperado, carro furtado da concessionária da Caoa Chery tem destino incerto

Portal 6 teve acesso a imagens mostrando situação atual do veículo

Da Redação - 29 de agosto de 2025

Portal 6 teve acesso de como o Tiggo 7 furtado ficou (Foto: Aquivo pessoal)

Quando um Tiggo 7 foi furtado de uma concessionária da Chery, em Anápolis, a Polícia Militar (PM) foi mobilizada e não durou muito tempo até que o carro fosse recuperado e devolvido à revendedora de veículos.

Passados quase dois meses do episódio, o Portal 6 obteve imagens exclusivas do veículo fruto do crime, tiradas da parte externa da concessionária, estando o SUV Médio, avaliado em R$ 140 mil, estacionado e à espera do destino que terá.

O Tiggo 7, da cor chumbo, recuperado após capotar em uma área de mata próxima ao setor Privê Lírios do Campo, apresenta muitas avarias. Uma fonte, que prefere não se identificar, considerou que não vale a pena dar reparo aos estragos e o veículo estaria condenado.

Como ficou

A parte lateral direita foi a mais danificada. Estragos de grande monta na parte traseira, a partir da porta da frente, se estendendo ao final da carroceria. Esta parte ficou mais avariada, com as lanternas quebradas.

Para-choque dianteiro, capô, para-lama direito e outros itens da parte frontal também se estragaram no tombamento do veículo. Já a parte esquerda foi a menos foi prejudicada. Esta última, vista de longe, até “engana”, parecendo estar intacta.

Uma pessoa que conversou com quem tirou as fotos, alegou que o Tiggo 7 furtado e recuperado “estaria, apenas, esperando a seguradora recolher”.

Por outro lado, a reportagem entrou em contato com a concessionária da Chery em Anápolis, a D-21 Motors, para confirmar a destinação do veículo.

Porém, o responsável pelo comércio afirmou que ainda não se sabe o que será feito com o Tiggo 7, pelo fato da investigação policial estar em andamento.

Sobre o furto

O Tiggo 7 foi furtado da concessionária da Chery, em Anápolis, na noite do dia 09 de julho. Imagens mostram quando o veículo foi conduzido para fora do estabelecimento por volta das 19h20.

Aparentemente, quem o furtou teve dificuldade de sair com o SUV Médio. Quando conseguiu, deixou o portão aberto e foi em direção ao interior do Bairro São João, deixando de ir pela Avenida Brasil Sul.

O veículo recuperado logo depois, com os suspeitos identificados e investigados pela Polícia Civil (PC).

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!