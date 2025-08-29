Prefeitura de Anápolis paga estagiários e rescinde contrato com empresa que atrasou os salários

Companhia que irá assumir a gestão das contratações já foi selecionada

Natália Sezil - 29 de agosto de 2025

Centro Administrativo Ademar Santillo, sede do Poder Executivo de Anápolis. (Foto: Davi Galvão/Portal 6)

Sem receber desde junho, quase 50 estagiários da Prefeitura de Anápolis tiveram acesso ao pagamento das bolsas nesta sexta-feira (29).

A informação foi confirmada ao Portal 6 pela secretária de Assistência e Políticas Sociais, Jordana de Faria, que já havia adiantado que a previsão da Administração Municipal era justamente regularizar a situação ainda em agosto.

Até então, 46 estudantes vinham sendo afetados por conta de um bloqueio judicial nas contas da Recrutamento Brasil.

Por isso, os repasses da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, que já haviam sido realizados, acabaram não chegando aos estagiários.

Diante da situação, a Prefeitura rescindiu unilateralmente o contrato com a empresa. O prazo, de 15 dias, dado para que fosse apresentada uma defesa, venceu nesta sexta-feira.

Agora, ela é alvo de um processo administrativo instaurado pela Administração Municipal. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (28).

Jordana detalhou que uma nova companhia já está sendo contratada para assumir a gestão dos estagiários.

“Vai assumir uma outra empresa, que estava, também, participando do certame. Estamos acreditando que não teremos mais esse tipo de problema”, explicou.

