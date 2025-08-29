Prefeitura de Anápolis paga estagiários e rescinde contrato com empresa que atrasou os salários
Companhia que irá assumir a gestão das contratações já foi selecionada
Sem receber desde junho, quase 50 estagiários da Prefeitura de Anápolis tiveram acesso ao pagamento das bolsas nesta sexta-feira (29).
A informação foi confirmada ao Portal 6 pela secretária de Assistência e Políticas Sociais, Jordana de Faria, que já havia adiantado que a previsão da Administração Municipal era justamente regularizar a situação ainda em agosto.
Até então, 46 estudantes vinham sendo afetados por conta de um bloqueio judicial nas contas da Recrutamento Brasil.
Por isso, os repasses da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, que já haviam sido realizados, acabaram não chegando aos estagiários.
Diante da situação, a Prefeitura rescindiu unilateralmente o contrato com a empresa. O prazo, de 15 dias, dado para que fosse apresentada uma defesa, venceu nesta sexta-feira.
Leia também
- Mais de 50 dias após ser recuperado, carro furtado da concessionária da Caoa Chery tem destino incerto
- Empresa de bioenergia anuncia investimento milionário para produção em Goiás
- Ventania forte que atingiu Grande Goiânia deve continuar e pode se estender para outras cidades, diz Inmet
- Procon apreende 150 kg de alimentos impróprios para consumo em supermercado Bretas de Anápolis
Agora, ela é alvo de um processo administrativo instaurado pela Administração Municipal. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (28).
Jordana detalhou que uma nova companhia já está sendo contratada para assumir a gestão dos estagiários.
“Vai assumir uma outra empresa, que estava, também, participando do certame. Estamos acreditando que não teremos mais esse tipo de problema”, explicou.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!