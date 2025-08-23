Detentos limpam Cemitério Parque e erguem túmulos e gavetas que estavam estragados

Reeducandos integram programa da Prefeitura de Anápolis em parceria com a Polícia Penal

Da Redação - 23 de agosto de 2025

(Foto: Paulo de Tarso)

Presos que integram o programa Segunda Chance, desenvolvido pela Prefeitura de Anápolis em parceria com a Polícia Penal, foram responsáveis pela limpeza do Cemitério Parque e pela recuperação de túmulos e gavetas que estavam deteriorados.

A frente de trabalho também chegou ao Setor Escala, onde funcionava um lixão clandestino.

O espaço está sendo revitalizado e, em breve, dará lugar a uma praça para os moradores da região.

Ao Portal 6, o prefeito Márcio Corrêa (PL) explicou que a proposta do programa é dupla: oferecer ocupação e oportunidade de recomeço a detentos que querem mudar de vida, enquanto a cidade recebe melhorias em áreas públicas.

“Vamos continuar ampliando o programa para levar soluções a todos os espaços e equipamentos públicos”, afirmou.

