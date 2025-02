Márcio Corrêa nomeia nova titular da Secretaria de Assistência Social de Anápolis

Ela assume o posto que antes era chefiado por Jackeline Silva Macedo

Thiago Alonso - 19 de fevereiro de 2025

Secretária de Assistência Social de Anápolis, Jordana de Faria Pena. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) nomeou Jordana de Faria Pena como a nova secretária de Assistência Social de Anápolis. A atribuição foi oficializada por meio da edição do Diário Oficial do município da terça-feira (18).

Ela assume o posto antes chefiado por Jackeline Silva Macedo que, por sua vez, passa a integrar a equipe da Prefeitura como assessora especial de Cerimonial.

Advogada formada pela Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade Damásio de Jesus, Jordana já atuava anteriormente na pasta como diretora jurídica.

A profissional possui uma carreira ligada à gestão pública e processo eleitoral, prestando consultoria para setores do Poder Público e mandatos parlamentares na Câmara Municipal desde 2010.

Dentre os locais de atuação estão a Procuradoria Geral do Município de Anápolis, onde ela trabalhou de 2010 a 2012 na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, pelo Gabinete do Procurador-Geral e Diretoria do Processo Legislativo, exercendo o cargo de assessora jurídica.

Já em 2012, Jordana assumiu a mesma função na Secretaria Municipal de Obras de Anápolis, onde ficou até 2013, saindo somente para abrir o próprio escritório de advocacia, em 2014.

Dentre outras experiências profissionais da, agora secretária municipal, estão o 1º Juizado Especial Criminal; Juizado da Infância e Juventude; 2ª Vara de Família, Sucessões e Cível; Delegacia da Receita Federal do Brasil; e Vara da Fazenda Pública Estadual, todos em Anápolis.

