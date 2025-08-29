Vídeo mostra momento em que triatleta é atropelada propositalmente por motorista em Goiânia

Vítima afirma ser a segunda vez que ela é atingida no mesmo local, por outro carro que vinha na contramão

Gabriella Pinheiro - 29 de agosto de 2025

Mulher é atropelada ao protestar em rua, em Goiânia. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Pela segunda vez no ano, a triatleta e personal trainer Ana Carolina Viggiani foi atropelada na Rua Solimões, no Parque Amazônia, em Goiânia. O último caso aconteceu na noite de quarta-feira (27).

Nas filmagens registradas, é possível ver o momento em que um motorista dirige pela contramão. Ana se posiciona em frente ao veículo, com uma placa nas mãos – protestando contra a atitude -, mas é ignorada e atropelada. O motorista foge em seguida. Devido à situação, ela sofreu uma fratura no pé.

Em entrevista à TV Anhanguera, a personal explicou que o intuito da ação era proteger a integridade dela e de outras pessoas que circulam pela via, que é frequentemente alvo de condutores trafegando pela contramão, supostamente por falta de fiscalização.

“Isso acontece corriqueiramente de segunda a sexta-feira. Das 17h até as 21h, eles entram na contramão. O meu medo é que batam no meu carro, que me atropelam — como aconteceu — ou que atropelem crianças que frequentam esta rua”, disse.

Em julho, Ana passou por uma situação semelhante, quando tentou denunciar e protestar contra motoristas que trafegavam na contramão, mas foi atingida por um carro. Na ocasião, ela bateu a cabeça no chão.

“O sentimento que fica é de pura revolta, porque eu estava procurando uma solução e, no final, acabei gravando o meu próprio atropelamento”, afirmou.

A Polícia Civil (PC) instaurou uma verificação de procedência das informações para apurar o caso, por meio da Delegacia de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT).

