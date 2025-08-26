Ônibus da Expresso Guanabara que travou viaduto Ayrton Senna segue dando trabalho aos motoristas de Anápolis

Prefeitura afirmou que equipes da CMTT estão no local e irão aguardar até que a situação "de caráter particular" seja resolvida

Davi Galvão - 26 de agosto de 2025

Ônibus segue travado no viaduto Ayrton Senna. (Foto: Reprodução)

Poucas semanas após passar por extensa reestruturação, o novo viaduto Ayrton Senna já está enfrentando desafios. Desde o começo da manhã desta terça-feira (26), a região está com um congestionamento intenso, após um ônibus da Expresso Guanabara apresentar problemas mecânicos.

Imagens registradas no local mostram a extensa fila que se formou logo abaixo do viaduto, com o ônibus travado na faixa da direita na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina.

Em resposta ao Portal 6, a Prefeitura afirmou que equipes da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) estão no local desde às 07h30 e irão aguardar até que a situação, “de caráter particular”, seja resolvida.

Outro ônibus da empresa foi enviado ao local e realizou o transporte dos passageiros até Brasília, destino final da viagem.

A reportagem também questionou a Prefeitura acerca da possibilidade do veículo ser retirado do local por meio do serviço de guinchos, mas não houve retorno.

Também, tentou-se contato com a Expresso Guanabara, mas não houve resposta em tempo hábil. O espaço segue em aberto.

TRÂNSITO 🚨 Ônibus da Expresso Guanabara que travou viaduto Ayrton Senna segue dando trabalho aos motoristas de Anápolis Leia: https://t.co/AQfsU1TBIE pic.twitter.com/1mIUkMwHgI — Portal 6 (@portal6noticias) August 26, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!