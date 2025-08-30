O que é intoxicação exógena, apontada como provável causa da morte de engenheiro no Lago Corumbá IV

Nercival Soares de Oliveira Lellis Neto tinha 31 anos e morreu após passar mal enquanto passava o fim de semana com amigos em um condomínio da região

Pedro Ribeiro - 30 de agosto de 2025

Nercival Soares de Oliveira Lellis Neto, engenheiro. (Foto: Reprodução)

O engenheiro Nercival Soares de Oliveira Lellis Neto, de 31 anos, morreu neste sábado (30) depois de passar mal em um condomínio às margens do Lago Corumbá IV, em Abadiânia.

O médico que o atendeu no Hospital Municipal da cidade apontou como provável causa do óbito uma intoxicação exógena, diagnóstico que ainda precisa ser confirmado por exame pericial.

De acordo com o Ministério da Saúde, o termo é usado quando o organismo entra em contato com substâncias químicas externas e passa a apresentar sinais clínicos ou laboratoriais de desequilíbrio.

Isso pode acontecer com agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso doméstico, alimentos contaminados e também com bebidas alcoólicas.

A plataforma médica Sanar explica que a intoxicação exógena corresponde “a um conjunto de efeitos nocivos ao organismo produzidos pela interação de um ou mais agentes tóxicos com o sistema biológico”.

A gravidade depende de fatores como a toxicidade da substância, a quantidade ingerida, o tempo até a intervenção médica e as condições individuais do paciente.

No caso de Nercival, amigos disseram à Polícia Militar (PM) que ele havia ingerido bebida alcoólica em excesso, não se alimentado adequadamente e praticado atividades de lazer, como andar de jetski, antes de perder a consciência.

Cenário que se encaixa no padrão descrito por especialistas, em que o corpo não consegue metabolizar a carga tóxica recebida e pode entrar em colapso.

Vale lembrar, n o entanto, que embora o relatório médico indique a intoxicação exógena como provável causa da morte, apenas o laudo oficial poderá confirmar o que de fato aconteceu.