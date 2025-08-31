Qual é a frequência sexual considerada saudável, segundo a medicina

Estudos indicam parâmetros que podem ser considerados saudáveis, mas a resposta é mais complexa

Ruan Monyel - 31 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

A vida sexual é parte importante da saúde física e emocional, mas uma dúvida comum entre casais é: afinal, existe uma frequência considerada ideal para manter as relações?

Segundo especialistas da área médica, a resposta não é única, pois depende de fatores como idade, estilo de vida, saúde geral e até o grau de intimidade do casal. No entanto, estudos indicam parâmetros médios que ajudam a compreender o que pode ser considerado saudável.

Pesquisas apontam que, em média, casais adultos mantêm relações sexuais de uma a três vezes por semana. Essa frequência é vista por médicos como satisfatória tanto para a saúde física quanto para a mental, já que o sexo estimula a liberação de hormônios relacionados ao prazer e ao bem-estar, como a endorfina e a oxitocina.

Ainda assim, os especialistas reforçam que não existe um “número mágico” que sirva para todos. A frequência saudável é aquela que traz satisfação para ambos os parceiros e que não gera cobranças ou frustrações. Em alguns casos, uma vez por semana pode ser suficiente; em outros, a intimidade pode acontecer em intervalos maiores sem que isso represente um problema.

Outro ponto observado pela medicina é que a frequência tende a variar de acordo com a idade. Casais mais jovens costumam ter relações com maior regularidade, enquanto pessoas acima dos 50 anos, por questões hormonais e de rotina, podem diminuir a prática.

Os médicos também lembram que é preciso considerar a saúde individual. Fatores como estresse, ansiedade, uso de medicamentos ou doenças crônicas podem interferir na libido e, consequentemente, na frequência sexual. Nesses casos, buscar acompanhamento médico é fundamental para identificar causas e encontrar soluções que melhorem a qualidade de vida.

Assim, a frequência sexual considerada saudável não se resume a números fixos, mas sim ao equilíbrio entre desejo, satisfação e bem-estar físico e emocional.

