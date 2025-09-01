Aniversário do Condefesa terá Marconi Perillo como grande convidado na ACIA
Para comemorar a data, além dos discursos, será servido um café da manhã para os presentes, no Palácio da Indústria, na Avenida Goiás
Nesta segunda-feira (1º), o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) é o grande convidado da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) para comemorar os 10 anos de criação do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança de Goiás (Condefesa), presidido pelo empresário Anastácios Apostolos Dagios.
