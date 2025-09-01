Aniversário do Condefesa terá Marconi Perillo como grande convidado na ACIA

Para comemorar a data, além dos discursos, será servido um café da manhã para os presentes, no Palácio da Indústria, na Avenida Goiás

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Aniversário do Condefesa terá Marconi Perillo como grande convidado na ACIA
Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. (Foto: Reprodução/X)

Nesta segunda-feira (1º), o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) é o grande convidado da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) para comemorar os 10 anos de criação do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança de Goiás (Condefesa), presidido pelo empresário Anastácios Apostolos Dagios.

Para comemorar a data, além dos discursos, será servido um café da manhã para os presentes, no Palácio da Indústria, na Avenida Goiás.

Leia também

Para ler todas as notas de hoje da coluna, clique aqui.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, em Buenos Aires.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias