Homem é preso em Aparecida de Goiânia após espancar companheira com ajuda da ex, diz polícia

Jovem teria sido agredida com pedaço de pau e uma garrafa de cerveja, aponta investigação

Da Redação - 01 de setembro de 2025

Jovem teria sido agredida com pedaço de pau e uma garrafa de cerveja, em bar de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/PMGO)

Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante após ser filmado por câmeras de segurança agredindo a companheira, de 29 anos, em Aparecida de Goiânia.

O fato aconteceu na tarde deste domingo (31),no Setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia. As agressões, de acordo com a vítima, iniciaram após uma discussão em um bar onde os dois estavam.

Durante a confusão, a ex-companheira do suposto autor também teria agredido a jovem com pedaço de pau e uma garrafa de cerveja.

As imagens divulgadas pela Polícia Militar (PM) mostra o que aparenta ser o final da situação. Nelas, é possível ver a vítima cambaleando em direção ao homem, até ser agarrada e atirada violentamente ao chão.

A jovem foi encontrada pela guarnição deitada na cama, apresentando múltiplas lesões visíveis, incluindo hematomas no rosto e cabeça, além de ferimentos no estômago e no pé.

Assim, a vítima foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no Jardim Buriti Sereno, onde permanece internada.

Já o suposto autor foi levado para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia e indiciado pela prática do crime de tentativa de feminicídio.

A ex-companheira dele, que seria a cúmplice, não havia sido localizada até o fechamento da ocorrência, informou a Polícia Militar (PM).

