Homem fica em estado grave após ser esfaqueado pelo cunhado durante bebedeira em Anápolis
Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros encaminhada às pressas para o Heana
Um homem foi gravemente ferido a golpes de faca na noite deste domingo (31), na Vila Góis, em Anápolis.
O caso aconteceu por volta das 23h. A vítima estaria ingerindo bebidas alcoólicas junto com familiares quando se desentendeu com o cunhado, que teria tentado obrigá-lo a beber mais.
Diante da recusa, o agressor atacou o homem com duas facadas: uma no pescoço e outra no tórax.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima ainda com sinais vitais. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde passou por cirurgia de emergência.
Segundo a equipe médica, o estado de saúde é grave e há risco de morte.
Testemunhas informaram à Polícia Militar que o autor fugiu logo após o crime em uma motocicleta Honda Biz azul, sem farol e com baú na traseira.
Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) realizaram buscas pela cidade, mas não localizaram o suspeito. A faca usada no crime também não foi encontrada.
A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e o caso será investigado pela Polícia Civil.
