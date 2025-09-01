Homem fica em estado grave após ser esfaqueado pelo cunhado durante bebedeira em Anápolis

Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros encaminhada às pressas para o Heana

Da Redação Da Redação -
Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)
Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

Um homem foi gravemente ferido a golpes de faca na noite deste domingo (31), na Vila Góis, em Anápolis.

O caso aconteceu por volta das 23h. A vítima estaria ingerindo bebidas alcoólicas junto com familiares quando se desentendeu com o cunhado, que teria tentado obrigá-lo a beber mais.

Diante da recusa, o agressor atacou o homem com duas facadas: uma no pescoço e outra no tórax.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima ainda com sinais vitais. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde passou por cirurgia de emergência.

Segundo a equipe médica, o estado de saúde é grave e há risco de morte.

Testemunhas informaram à Polícia Militar que o autor fugiu logo após o crime em uma motocicleta Honda Biz azul, sem farol e com baú na traseira.

Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) realizaram buscas pela cidade, mas não localizaram o suspeito. A faca usada no crime também não foi encontrada.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e o caso será investigado pela Polícia Civil.

