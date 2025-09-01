Incêndio de grandes proporções atinge espaço de eventos em Goiânia; veja o que já se sabe

No total, oito equipes foram chamadas e estiveram presentes para atuar no combate às chamas

Gabriella Pinheiro - 01 de setembro de 2025

Incêndio em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Olares/ Redes sociais)

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado na manhã desta segunda-feira (1º) para conter um incêndio em um espaço de festas na Avenida Quitandinha, no Setor Jaó, em Goiânia.

No total, oito equipes especializadas estiveram presentes no local para atuar no combate às chamas e na contenção do risco para edificações vizinhas.

Informações preliminares indicam que a suspeita é de que o incêndio tenha começado durante um serviço de solda nas instalações do imóvel.

Até as últimas informações divulgadas pela corporação, não foi informado se há vítimas.

A ocorrência ainda está em andamento, e novas informações serão repassadas em breve.

