Incêndio deixa residência na Grande Goiânia completamente destruída; duas pessoas foram salvas
Moradores se mobilizaram junto com militares para conter as chamas
Na manhã desta segunda-feira (1º), um incêndio em uma residência localizada no Jardim Terezópolis, em Terezópolis de Goiás, cidade na Região Metropolitana de Goiânia, mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
O caso ocorreu por volta das 7h, quando vizinhos acionaram a polícia ao perceberem chamas e intensa fumaça no imóvel.
Segundo informações, a casa armazenava grande quantidade de material reciclável inflamável, o que contribuiu para que o fogo se alastrasse rapidamente.
No momento do incidente, duas pessoas estavam dentro da residência e ficaram encurraladas pelas chamas e pela fumaça tóxica.
Ao chegar ao local, a equipe policial iniciou uma ação de contenção improvisada, utilizando baldes e mangueiras cedidas por vizinhos para tentar controlar o fogo.
Com a ajuda de telhas colocadas no chão para atravessar o quintal em chamas, os policiais conseguiram chegar até a porta da casa e resgatar as duas vítimas.
Ambos os moradores foram retirados conscientes, mas apresentavam sinais de intoxicação pela inalação da fumaça.
O Corpo de Bombeiros, com as equipes da UR 302 e ABT 43, assumiu o combate ao incêndio e prestou os primeiros atendimentos às vítimas.
Ainda segundo relatos, a mãe dos dois moradores já havia deixado a casa antes da chegada das equipes e não se feriu.
As causas do incêndio ainda serão investigadas.
