Incêndio deixa residência na Grande Goiânia completamente destruída; duas pessoas foram salvas

Moradores se mobilizaram junto com militares para conter as chamas

Augusto Araújo - 01 de setembro de 2025

Moradores se mobilizaram junto com Bombeiros e policiais para dar fim às chamas. (Foto: Reprodução)

Na manhã desta segunda-feira (1º), um incêndio em uma residência localizada no Jardim Terezópolis, em Terezópolis de Goiás, cidade na Região Metropolitana de Goiânia, mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O caso ocorreu por volta das 7h, quando vizinhos acionaram a polícia ao perceberem chamas e intensa fumaça no imóvel.

Segundo informações, a casa armazenava grande quantidade de material reciclável inflamável, o que contribuiu para que o fogo se alastrasse rapidamente.

No momento do incidente, duas pessoas estavam dentro da residência e ficaram encurraladas pelas chamas e pela fumaça tóxica.

Ao chegar ao local, a equipe policial iniciou uma ação de contenção improvisada, utilizando baldes e mangueiras cedidas por vizinhos para tentar controlar o fogo.

Com a ajuda de telhas colocadas no chão para atravessar o quintal em chamas, os policiais conseguiram chegar até a porta da casa e resgatar as duas vítimas.

Ambos os moradores foram retirados conscientes, mas apresentavam sinais de intoxicação pela inalação da fumaça.

O Corpo de Bombeiros, com as equipes da UR 302 e ABT 43, assumiu o combate ao incêndio e prestou os primeiros atendimentos às vítimas.

Ainda segundo relatos, a mãe dos dois moradores já havia deixado a casa antes da chegada das equipes e não se feriu.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.

