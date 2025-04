Empresária de Terezópolis de Goiás repara em detalhe de Pix e compra acaba saindo caro para cliente

Suspeito só foi descoberto após realizar o crime pela terceira vez no mesmo estabelecimento

Thiago Alonso - 28 de abril de 2025

Suspeito foi preso por realizar Pix falsos. (Foto: Divulgação/PC)

Um homem foi preso, neste domingo (27), suspeito de fraudar comprovantes Pix após realizar compras em um comércio de Terezópolis de Goiás, município localizado na Região Metropolitana de Goiânia.

A Polícia Civil (PC) tomou conhecimento do caso após a proprietária do estabelecimento relatar que o cliente havia realizado um pedido para entrega em domicílio, enviando uma transferência suspeita.

Ao conferir o comprovante, a mulher percebeu que a data da transação correspondia ao dia anterior, fato confirmado pelo extrato bancário, que também não apresentou qualquer tipo de recebimento.

Diante disso, ela se dirigiu até a subdelegacia do município, onde registrou o caso. Segundo ela, o homem havia feito outras duas compras no mesmo mês, contudo, à época ela não chegou a consultar com exatidão os comprovantes, uma vez que, por se tratar de uma cidade pequena, não havia motivos para desconfiar.

Contudo, ao verificar novamente os dados, percebeu que se tratavam também de PIX adulterados, somando o total de três fraudes contra o mesmo estabelecimento.

Assim, equipes da PC iniciaram diligências, os levando até a casa do suspeito, que foi preso em flagrante e encaminhado até a 3ª Delegacia Distrital de Anápolis.

Agora, as investigações devem continuar, de modo que possa apontar se o homem chegou a praticar o crime em outros comércios da cidade.

