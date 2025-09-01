Novo líder de Mabel na Câmara de Goiânia tem uma dura missão

CEI do Consórcio Limpa Gyn e o projeto de derrubada da taxa do lixo são prova disso

Danilo Boaventura - 01 de setembro de 2025

Sandro Mabel, prefeito de Goiânia. (Foto: Alex Malheiros)

Seja Thialu Guiotti (Avante) ou qualquer outro que Sandro Mabel (UB) escolher, o próximo líder do prefeito na Câmara de Goiânia terá uma missão nada mole: segurar uma “base” com desejo afoita em transformá-lo num Rogério Cruz (Solidariedade).

A instalação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Consórcio Limpa Gyn e o projeto de derrubada da taxa do lixo são prova disso.

