Novo líder de Mabel na Câmara de Goiânia tem uma dura missão 

Seja Thialu Guiotti (Avante) ou qualquer outro que Sandro Mabel (UB) escolher, o próximo líder do prefeito na Câmara de Goiânia terá uma missão nada mole: segurar uma “base” com desejo afoita em transformá-lo num Rogério Cruz (Solidariedade).
A instalação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Consórcio Limpa Gyn e o projeto de derrubada da taxa do lixo são prova disso.
