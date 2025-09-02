Bruno Peixoto está satisfeito com vídeo polêmico, pois o objetivo foi atingido

Danilo Boaventura - 02 de setembro de 2025

Bruno Peixoto é deputado estadual e presidente da Alego. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Se engana quem pensa que o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), está arrependido do vídeo que fez para anunciar a Fundação Getúlio Vargas como organizadora do movo concurso público da Casa.

Houve críticas pela encenação de “tortura” até em emissoras de televisão, mas o post viralizou e objetivo era exatamente esse.

Só no perfil do deputado, a publicação alcançou quase 200 mil visualizações em menos de 24h. O mesmo conteúdo foi replicado em outros perfis com igual êxito.

