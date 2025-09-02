Márcio Corrêa consegue derrubar na Justiça o aumento da passagem do transporte coletivo em Anápolis

Em liminar, desembargadora Iara Márcia Franzoni de Lima Costa entendeu que reajuste deve ocorrer só após análise completa do processo

Márcio Corrêa, prefeito de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), obteve uma vitória significativa na segunda-feira (1º) no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) contra a Urban, na disputa pelo reajuste da tarifa do transporte coletivo.

Após conseguir em primeira instância o reconhecimento do custo de R$ 8,19 por passageiro, a empresa do Grupo São José regrediu na disputa com a liminar da desembargadora Iara Márcia Franzoni de Lima Costa, da 10ª Câmara Cível.

A magistrada suspendeu a decisão que obrigava a Prefeitura a pagar R$ 8,19 por passageiro à concessionária e derrubou a multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

Na decisão, a desembargadora considerou que o reajuste tarifário tem “efeitos irreversíveis” e deve aguardar a análise completa do processo para evitar prejuízos aos cofres públicos.

Para evitar que Anápolis tivesse a tarifa de transporte público mais cara do país, Márcio Corrêa teria de complementar a diferença do reajuste com recursos da Prefeitura ou deixar que o custo recaísse apenas sobre os usuários.

O prefeito preferiu recorrer à Justiça e ganhou tempo, mas essa não é uma batalha simples de vencer.

Urban e Prefeitura de Anápolis ainda não se manifestaram sobre esse novo capítulo, mas o Portal 6 repercutirá o posicionamento de cada uma das partes assim que se tornarem públicos.

Cenário ideal para Prefeitura de Anápolis e Urban passa pelo Governo de Goiás

Tanto o prefeito quanto a empresa concordam que o ideal seria que outros entes, como o Governo de Goiás, subsidiassem a passagem, a exemplo do que é feito no sistema de transporte coletivo da Grande Goiânia e Região Metropolitana.

Lá, o Estado complementa a diferença entre o custo operacional por passageiro (de R$ 12,51) e a tarifa cobrada dos usuários (de apenas R$ 4,30) desde 2019.

Leia também

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Amilton Filho (MDB) deve pautar na sessão desta terça-feira (02) a alteração da lei de cotas em âmbito estadual .

O projeto é do governador Ronaldo Caiado (UB) e atende à recomendação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-GO) após pressão do Ministério Público de Goiás (MPGO).

