Márcio Corrêa consegue derrubar na Justiça o aumento da passagem do transporte coletivo em Anápolis

Em liminar, desembargadora Iara Márcia Franzoni de Lima Costa entendeu que reajuste deve ocorrer só após análise completa do processo

Danilo Boaventura - 02 de setembro de 2025

Márcio Corrêa, prefeito de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), obteve uma vitória significativa na segunda-feira (1º) no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) contra a Urban, na disputa pelo reajuste da tarifa do transporte coletivo.

Após conseguir em primeira instância o reconhecimento do custo de R$ 8,19 por passageiro, a empresa do Grupo São José regrediu na disputa com a liminar da desembargadora Iara Márcia Franzoni de Lima Costa, da 10ª Câmara Cível.

A magistrada suspendeu a decisão que obrigava a Prefeitura a pagar R$ 8,19 por passageiro à concessionária e derrubou a multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

Na decisão, a desembargadora considerou que o reajuste tarifário tem “efeitos irreversíveis” e deve aguardar a análise completa do processo para evitar prejuízos aos cofres públicos.

Para evitar que Anápolis tivesse a tarifa de transporte público mais cara do país, Márcio Corrêa teria de complementar a diferença do reajuste com recursos da Prefeitura ou deixar que o custo recaísse apenas sobre os usuários.

O prefeito preferiu recorrer à Justiça e ganhou tempo, mas essa não é uma batalha simples de vencer.

Urban e Prefeitura de Anápolis ainda não se manifestaram sobre esse novo capítulo, mas o Portal 6 repercutirá o posicionamento de cada uma das partes assim que se tornarem públicos.

Cenário ideal para Prefeitura de Anápolis e Urban passa pelo Governo de Goiás

Tanto o prefeito quanto a empresa concordam que o ideal seria que outros entes, como o Governo de Goiás, subsidiassem a passagem, a exemplo do que é feito no sistema de transporte coletivo da Grande Goiânia e Região Metropolitana.

Lá, o Estado complementa a diferença entre o custo operacional por passageiro (de R$ 12,51) e a tarifa cobrada dos usuários (de apenas R$ 4,30) desde 2019.

Cristalina consegue licença para empresa construir usina de etanol a base de milho

A cidade goiana de Cristalina, no entorno do Distrito Federal, obteve a licença para a instalação de uma usina de etanol de milho da Planalto Bioenergia.

Com investimento de R$ 1,2 bilhão e início das operações previsto para 2027, o projeto utiliza uma tecnologia que permite a produção contínua ao longo do ano, diferentemente das usinas de cana.

Projeto que altera lei de cotas em Goiás será pautada nesta terça-feira (2) na CCJ da Alego

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Amilton Filho (MDB) deve pautar na sessão desta terça-feira (02) a alteração da lei de cotas em âmbito estadual .

O projeto é do governador Ronaldo Caiado (UB) e atende à recomendação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-GO) após pressão do Ministério Público de Goiás (MPGO).

Bruno Peixoto está satisfeito com vídeo polêmico, pois o objetivo foi atingido

Por falar em Alego, se engana quem pensa que o presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), está arrependido do vídeo que fez para anunciar a Fundação Getúlio Vargas como organizadora do movo concurso público do Legislativo Goiano.

Houve críticas pela encenação de “tortura”, mas o post viralizou e objetivo era exatamente esse.

Só no perfil do deputado, a publicação alcançou quase 200 mil visualizações em menos de 24h. O mesmo conteúdo foi replicado em outros perfis com igual êxito.

Nota 10

Para o atendimento do Terra à Vista Bar, no Jardim Alexandrina. Além de atencioso, o time de garçons e garçonetes é ágil e prestativo.

Nota Zero

Para o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), por insistir na ideia de colocar grana sintética em canteiros da capital. Está maculando a imagem da cidade, que era nacionalmente conhecida pelo verde natural.