Conheça as 10 cidades goianas onde os moradores mais têm sorte para ganhar na loteria

Levantamento da Caixa Econômica Federal mostra onde os prêmios estão concentrados e quais estratégias podem aumentar as chances

Pedro Ribeiro - 02 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Um levantamento realizado pela Caixa Econômica Federal a pedido do Portal 6 revelou quais são as cidades de Goiás que mais tiveram apostas premiadas nas loterias ao longo de 2024.

O ranking aponta que a sorte esteve concentrada principalmente na capital e em alguns grandes municípios do interior.

Goiânia aparece no topo com 368 ganhadores, o que representa 41,2% de todas as apostas vencedoras registradas no estado.

Em seguida vem Aparecida de Goiânia, com 58 apostas premiadas (6,5%), e Anápolis, que somou 49 ganhadores (5,5%).

Na sequência aparecem Formosa (30 ganhadores), Rio Verde (29), Luziânia (17), Itumbiara (15), Catalão (14), Goianésia (13) e Valparaíso de Goiás (11), completando a lista das dez cidades mais sortudas em Goiás.

O levantamento considera apenas os prêmios principais, ou seja, aqueles de maior valor.

Mesmo assim, os números reforçam a tradição dos goianos em participar das loterias e mostram que Goiânia concentra quase metade de todos os bilhetes premiados do estado.

Como aumentar as chances de ganhar

Embora a sorte seja o fator decisivo, especialistas e apostadores experientes apontam algumas estratégias que podem ajudar:

Persistência: quem aposta com frequência aumenta as chances de ser contemplado em algum concurso.

Bolões: participar de apostas coletivas permite jogar mais números e elevar as probabilidades de acerto.

Variedade de jogos: não concentrar todas as apostas em uma única modalidade também pode ser uma alternativa para ampliar as oportunidades.

Números pessoais: muitos apostadores acreditam que datas especiais, como aniversários e combinações ligadas à vida pessoal, trazem sorte.

Disciplina financeira: nunca gastar mais do que se pode perder, tratando o jogo como entretenimento, não como investimento.

