Homem compra bilhete de loteria por impulso e acaba levando bolada para casa

A escolha, feita sem planejamento, se transformou em um momento histórico para o sortudo

Gabriella Licia - 15 de agosto de 2025

Loterias Caixa (Foto: Divulgação)

O que era para ser apenas uma rápida parada para comprar uma bebida acabou mudando completamente a vida de um morador de Seneca, na Carolina do Sul (EUA).

Durante a visita ao Countryside Easy Mart, ele decidiu, de última hora, levar também um bilhete do jogo Money Madness Extra Play, investindo apenas US$ 10 (o que seria, aproximadamente, R$ 54 na cotação atual).

A escolha, feita sem planejamento, se transformou em um momento histórico para o vencedor: o bilhete rendeu nada menos que US$ 500.000. O sortudo contou que ainda custa a acreditar no que aconteceu, descrevendo a sensação como “surreal” e uma verdadeira reviravolta no seu dia a dia.

De acordo com a Loteria Educacional da Carolina do Sul, as chances de conquistar esse prêmio eram de 1 em 1.152.000. Apesar da probabilidade mínima, o improvável aconteceu, reforçando que a sorte pode surpreender até nas situações mais comuns.

Além do ganhador, o estabelecimento responsável pela venda também foi beneficiado. O Countryside Easy Mart recebeu US$ 5.000 de comissão pelo bilhete premiado, celebrando junto com o cliente.

Histórias como essa mostram que, mesmo quando as estatísticas parecem desanimadoras, um simples ato de bravura pode gerar um impacto positivo e inesperado, não só na vida de quem joga, mas também na economia local, ajudando pequenos negócios e suas comunidades.

Mas lembre-se: é preciso ter sabedoria para escolher apostar em qualquer jogo de azar. O dinheiro investido nestes mecanismos deve ser uma quantia que não lhe fará falta, caso não obtenha ganhos futuros.

