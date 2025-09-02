Mãe é presa em Rio Verde após PC encontrar o que ela colocou na mochila do filho de 1 ano

Ocorrência teve início após denúncia sobre o que estava sendo levado pela criança à creche

Augusto Araújo - 02 de setembro de 2025

PC encontrou entorpecentes dentro de mochila. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC), por meio do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Rio Verde – 8ª DRP, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (1º), uma mulher suspeita de maus-tratos e posse de drogas para consumo pessoal.

De acordo com as investigações, a ocorrência teve início após denúncia de que a mulher teria enviado o próprio filho, de apenas um ano de idade, à creche com porções de entorpecentes escondidas dentro da mochila.

Os policiais identificaram a suspeita e, durante a abordagem, encontraram porções de maconha e cocaína nos materiais da criança.

Na residência da suspeita, ainda foi localizada uma planta de maconha.

A mulher é mãe de duas crianças, que foram encaminhadas ao Conselho Tutelar de Rio Verde para acompanhamento e adoção das medidas de proteção cabíveis.

A detida foi conduzida à delegacia e colocada à disposição do Poder Judiciário, que irá decidir sobre a guarda dos menores e o andamento do processo criminal.

