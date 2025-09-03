Escolher um líder na Câmara de Goiânia realmente é muito difícil para Sandro Mabel

Prefeito da capital precisa de "bênção" de influente vereador que se consolidou como "boss" do Legislativo Municipal

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Sandro Mabel em sessão na Câmara Municipal de Goiânia. (Foto: Divulgação)

O prefeito Sandro Mabel (UB) enfrenta um quebra-cabeça político na escolha de seu líder na Câmara Municipal de Goiânia.

O dilema não é simples: ele precisa de alguém que tenha credibilidade com os colegas vereadores, capacidade de argumentação para defender os projetos do governo e, principalmente, que conte com a confiança total do prefeito.

O problema é que Mabel não tem essa pessoa pronta naquele ambiente.

A situação se complica ainda mais pela realidade do poder na Casa. Por lá, nada funciona sem a bênção de Policarpo Neto (PRD), que se consolidou como um verdadeiro “boss” do Legislativo Municipal.

Qualquer nome escolhido por Mabel precisará, inevitavelmente, passar pelo crivo do veterano vereador, que detém influência sobre boa parte dos colegas.

É um jogo de xadrez onde o prefeito precisa encontrar alguém que seja, ao mesmo tempo, leal a ele e palatável ao grupo que realmente manda na Câmara.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, em Buenos Aires.

