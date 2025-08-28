Quem é Thialu Guiotti, cotado para ser o próximo líder de Sandro Mabel

Samuel Leão - 28 de agosto de 2025

Thialu Guiotti, vereador do Avante por Goiânia. (Foto: Divulgação/Câmara de Goiânia)

Com a instauração da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Consórcio Limpa Gyn, as relações entre Sandro Mabel (UB) e a Câmara de Goiânia tiveram reconfigurações, de modo que agora o vereador Thialu Guiotti (Avante) é cotado como favorito para assumir a posição de líder do prefeito na Casa.

Thialu começou a trabalhar aos 14 anos, atuando em uma rede de supermercado com carteira assinada. A partir dali, teria tido atuações pelo Detran e pela Câmara Municipal de Goiânia, tendo assim um primeiro contato com o universo da gestão pública, que passaria a integrar.

Montou uma empresa de eventos aos 18 anos, tornando-se empreendedor e também buscou os estudos, formando em Teologia. Começou a atuação política se candidatando ao cargo de deputado estadual, assumindo depois o cargo de secretário-executivo da Saúde.

Já em 2019, foi eleito presidente do partido Avante em Goiás, tomando de vez o caminho da política e já se preparando para a candidatura de vereador pela capital goiana.

Thialu foi eleito com 4.425 votos, tendo como bandeiras principais o poder transformador dos esportes e também a saúde mental.

Agora, cotado para assumir a liderança e se tornar o braço do prefeito Sandro Mabel (UB) na Câmara de Goiânia, o vereador vislumbra novos espaços no campo político.