Importante empresário de Anápolis estuda candidatura a deputado federal
Ideia ganhou força diante do que empreendedor percebe como "vácuo" de lideranças políticas
Um empresário do setor de saúde de Anápolis está avaliando a possibilidade de disputar uma vaga como deputado federal nas eleições de 2026.
A ideia, que já o acompanha há algum tempo, ganhou novo fôlego diante do que ele percebe como um “vácuo” de lideranças políticas na cidade.
Conversando com familiares e amigos próximos, o empresário foi aconselhado a encomendar uma pesquisa eleitoral o quanto antes para auxiliar na decisão.
O levantamento ajudaria a medir a viabilidade da candidatura e a definir os próximos passos para a corrida eleitoral.
Leia também
- Escolher um líder na Câmara de Goiânia realmente é muito difícil para Sandro Mabel
- El Mare Restaurante completa 8 anos como case de sucesso
- Com passagem a R$ 2, ar-condicionado e WiFi nos ônibus, transporte coletivo de Rio Verde deveria ser exemplo para Anápolis
- “Ele está trabalhando ao contrário do seu padrinho, que saia para jogar carteado”, diz José Fernandes após Dominguinhos chamar Márcio de “vampiro”