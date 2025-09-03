Importante empresário de Anápolis estuda candidatura a deputado federal

Ideia ganhou força diante do que empreendedor percebe como "vácuo" de lideranças políticas

Danilo Boaventura - 03 de setembro de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

Um empresário do setor de saúde de Anápolis está avaliando a possibilidade de disputar uma vaga como deputado federal nas eleições de 2026.

A ideia, que já o acompanha há algum tempo, ganhou novo fôlego diante do que ele percebe como um “vácuo” de lideranças políticas na cidade.

Conversando com familiares e amigos próximos, o empresário foi aconselhado a encomendar uma pesquisa eleitoral o quanto antes para auxiliar na decisão.

O levantamento ajudaria a medir a viabilidade da candidatura e a definir os próximos passos para a corrida eleitoral.