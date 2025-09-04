Advogada explica se publicações nas redes sociais podem ser usadas pela Justiça como provas

Dayanne ainda complementou dizendo que acompanhou um caso no qual uma pessoa com depressão teve um vídeo viajando apresentado como 'prova de saúde psiquiátrica'

Samuel Leão Samuel Leão -
Advogada explica se publicações nas redes sociais podem ser usadas pela Justiça como provas
Advogada explica o peso das redes sociais nos tribunais. (Foto: (Foto: Portal 6/Ilustração/Pexels/Tracy Le Blanc)

Entre trabalhadores que entram na Justiça para buscar alguma indenização por acidentes ou também doenças de trabalho, muitas vezes surge a dúvida se o juiz pode, ou não, verificar as redes sociais para ver se algo não condiz com a situação.

Em entrevista ao programa Live, do Portal 6 com a Rádio 105.7 FM, a advogada Dayanne Teles, especialista em Direito do Trabalho, explicou que essa ação pode, sim, ser realizada pelos magistrados.

“Sim, é utilizado. E nós mesmos já passamos por isso. Em um caso a gente alegou uma doença ortopédica e a empresa juntou um vídeo do meu cliente dançando no forró”, revelou, em tom descontraído.

Ainda segundo ela, tal registro seria uma comprovação de que o trabalhador estava com a coluna apta a trabalhar. Entretanto, a advogada foi além e buscou mais detalhes acerca do vídeo.

Leia também

“A gente teve que fazer uma investigação e o vídeo dele dançando, e era muito bom na dança inclusive, foi anterior ao diagnóstico”, expressou.

Portanto, nesse caso específico, o material não foi o suficiente para inviabilizar o pedido apresentado pelo trabalhador à Justiça, entretanto, em outro contexto, poderia ter sido determinante no veredito.

Por fim, Dayanne ainda complementou dizendo que acompanhou um caso no qual uma pessoa com depressão teve um vídeo viajando apresentado como ‘prova de saúde psiquiátrica’, entretanto, com o médico apontou o entendimento de que viajar seria algo bom para lidar com o quadro, o registro também não teria sido válido.

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias