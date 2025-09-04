Advogada explica se publicações nas redes sociais podem ser usadas pela Justiça como provas
Dayanne ainda complementou dizendo que acompanhou um caso no qual uma pessoa com depressão teve um vídeo viajando apresentado como 'prova de saúde psiquiátrica'
Entre trabalhadores que entram na Justiça para buscar alguma indenização por acidentes ou também doenças de trabalho, muitas vezes surge a dúvida se o juiz pode, ou não, verificar as redes sociais para ver se algo não condiz com a situação.
Em entrevista ao programa Live, do Portal 6 com a Rádio 105.7 FM, a advogada Dayanne Teles, especialista em Direito do Trabalho, explicou que essa ação pode, sim, ser realizada pelos magistrados.
“Sim, é utilizado. E nós mesmos já passamos por isso. Em um caso a gente alegou uma doença ortopédica e a empresa juntou um vídeo do meu cliente dançando no forró”, revelou, em tom descontraído.
Ainda segundo ela, tal registro seria uma comprovação de que o trabalhador estava com a coluna apta a trabalhar. Entretanto, a advogada foi além e buscou mais detalhes acerca do vídeo.
“A gente teve que fazer uma investigação e o vídeo dele dançando, e era muito bom na dança inclusive, foi anterior ao diagnóstico”, expressou.
Portanto, nesse caso específico, o material não foi o suficiente para inviabilizar o pedido apresentado pelo trabalhador à Justiça, entretanto, em outro contexto, poderia ter sido determinante no veredito.
Por fim, Dayanne ainda complementou dizendo que acompanhou um caso no qual uma pessoa com depressão teve um vídeo viajando apresentado como ‘prova de saúde psiquiátrica’, entretanto, com o médico apontou o entendimento de que viajar seria algo bom para lidar com o quadro, o registro também não teria sido válido.