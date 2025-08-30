O que acontece se você parar de usar redes sociais por uma semana, segundo pesquisas

Estudos mostram que uso excessivo das redes sociais pode gerar sobrecarga emocional, e ao interromper esse hábito, você alcança diversos benefícios

Ruan Monyel - 30 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Tracy Le Blanc)

As redes sociais fazem parte da rotina de bilhões de pessoas em todo o mundo. Elas conectam, informam e divertem, mas também podem gerar dependência e impactar a saúde mental.

Nos últimos anos, diversas pesquisas investigaram os efeitos de reduzir ou interromper o uso dessas plataformas, ainda que por pouco tempo. Os resultados mostram que até mesmo uma pausa de apenas sete dias pode trazer mudanças significativas para o corpo e para a mente.

Um dos principais benefícios observados é a redução da ansiedade e do estresse. Estudos apontam que a constante exposição a notificações, comparações sociais e excesso de informações pode gerar sobrecarga emocional. Quando o usuário se afasta das redes por uma semana, os níveis de ansiedade tendem a diminuir, já que o cérebro não está em alerta permanente diante de estímulos digitais.

Outro efeito positivo é o aumento da produtividade. Sem a distração das redes sociais, muitas pessoas relatam maior facilidade de concentração em tarefas do trabalho, nos estudos ou em atividades pessoais. O tempo antes gasto rolando a tela é, muitas vezes, redirecionado para hobbies, leituras ou convívio familiar, resultando em sensação de aproveitamento melhor das horas do dia.

As pesquisas também mostram impacto direto na qualidade do sono. O hábito de checar notificações antes de dormir atrapalha o descanso, pois a luz azul emitida pelas telas reduz a produção de melatonina. Ao cortar o uso das redes, especialmente à noite, os voluntários relataram adormecer mais rápido e sentir o sono mais reparador.

Assim, parar de usar redes sociais por apenas uma semana pode ser uma experiência transformadora. Além de reduzir a ansiedade, melhorar o sono e aumentar a produtividade, a pausa ajuda a retomar o controle do tempo e a valorizar mais a vida offline.

Pesquisadores defendem que, mesmo sem abandonar as redes totalmente, criar períodos de desconexão regular pode trazer ganhos duradouros para a saúde mental.

