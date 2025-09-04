Justin Bieber anuncia continuação de seu álbum ‘Swag’, lançado em julho
"Swag" traz canções que ficaram entre as músicas mais reproduzidas do Spotify pouco depois de seu lançamento
Uma continuação do último álbum lançado por Justin Bieber, “Swag”, deve chegar às plataformas digitais nesta sexta-feira (5). O anúncio foi feito nas redes sociais do músico.
“‘Swag II’, hoje à meia noite”, escreveu o cantor em sua postagem.
Lançado em julho, “Swag” traz canções que ficaram entre as músicas mais reproduzidas do Spotify pouco depois de seu lançamento.
Leia também
Foi o caso de “Daisies”, que somou mais de 8 milhões de reproduções nas primeiras 24 horas, “All I Can Take”, com 6,5 milhões, e “Go Baby”, com 5,2 milhões.
Um dos posts de divulgação do novo álbum já soma 450 mil curtidas e recebeu 8 mil comentários em menos de duas horas.