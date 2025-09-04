Moradores de Aparecida de Goiânia terão cinema a céu aberto; saiba como participar

Ingressos podem ser retirados gratuitamente por meio do site Sympla

Gabriella Pinheiro - 04 de setembro de 2025

Cinema drive-in acontece em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Durante os dias 12 e 13 de setembro, os moradores de Aparecida de Goiânia terão a chance de participar de um cinema a céu aberto, no formato drive-in.

A ação acontecerá no estacionamento do Colégio Inter Educ, que fica na Avenida José Leandro da Cruz, no Jardim Luz, e visa aliar cultura, solidariedade e lazer.

Os interessados em participar devem doar um livro literário novo ou usado, em bom estado. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente por meio do site Sympla.

Na abertura do cinema drive-in, na sexta-feira (12), às 19h30, será exibido “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”. A classificação indicativa do filme é de 10 anos.

Já no dia seguinte, às 19h, será a vez do filme “Lilo & Stitch”, indicado para todas as idades.

Todos os livros arrecadados serão destinados a bibliotecas comunitárias e a projetos de incentivo à leitura, ampliando o acesso a obras literárias.

