Nota Zero para Santa Casa de Anápolis

Hospital oarece não ter misericórdia de mulheres que recorrem à instituição para receber atendimento médico em episódios de aborto

Danilo Boaventura - 04 de setembro de 2025

Santa Casa de Anápolis parece não ter misericórdia de mulheres que recorrem à instituição para receber atendimento médico em episódios de aborto.

Posturas como essa pode causar a morte de inúmeras outras que deixarão de buscar a instituição com medo de saírem de lá presas ou respondendo processos criminais.

