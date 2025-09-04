Nota Zero para Santa Casa de Anápolis
Hospital oarece não ter misericórdia de mulheres que recorrem à instituição para receber atendimento médico em episódios de aborto
Posturas como essa pode causar a morte de inúmeras outras que deixarão de buscar a instituição com medo de saírem de lá presas ou respondendo processos criminais.
