Nota Zero para Santa Casa de Anápolis

Hospital oarece não ter misericórdia de mulheres que recorrem à instituição para receber atendimento médico em episódios de aborto

Santa Casa de Anápolis parece não ter misericórdia de mulheres que recorrem à instituição para receber atendimento médico em episódios de aborto.

Posturas como essa pode causar a morte de inúmeras outras que deixarão de buscar a instituição com medo de saírem de lá presas ou respondendo processos criminais.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, em Buenos Aires.

