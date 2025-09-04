“Amilton Filho será o deputado estadual mais bem votado de Goiás”, projetou Daniel Vilela sobre eleição em 2026

Vice-governador e presidente do MDB em Goiás foi o convidado de honra da tradicional reunião semanal da ACIA

Danilo Boaventura - 04 de setembro de 2025

Daniel Vilela, governador de Goiás em fala sobre Amilton Filho na ACIA. (Foto: Samuel Leão)

A visita de Daniel Vilela (MDB) na noite desta quarta-feira (03), à Associação Comercial de Industrial de Anápolis (ACIA), rendeu uma declaração pública inédita que deixou a plateia de empresários bastante impressionada.

“Eu não tenho dúvidas: o Amilton Filho será o deputado estadual mais bem votado de Goiás”, projetou o vice-governador.

Daniel também é presidente estadual do MDB e o encarregado do partido para organizar a chapa que disputará as 41 cadeiras da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) em 2026.

“O Amilton é um trator para trabalhar”, justificou na sequência emendando que outra qualidades do deputado o ajudarão no pleito que se avizinha.

“Tenho visto [esse trabalho] em todo o estado e quero compartilhar aqui com seus conterrâneos”, disse mais.

Já ungido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), para concorrer ao Palácio Pedro Ludovico no próximo ano, Daniel Vilela também pareceu insinuar conquistas ainda maiores para o correligionário.

“Será mais votado do estado graças ao seu trabalho, competência, carisma e capacidade de articulação”.

Vice-governador anuncia novo colégio técnico em Anápolis inspirado em modelo de Singapura

Ainda durante a vista que fez à ACIA, o vice-governador de Goiás adiantou que o município terá um novo colégio com foco na formação de mão de obra especializada.

Segundo o emedebista, a inspiração e vontade política de implementar colégios técnicos veio de Singapura.

A cidade-estado, que já foi uma das mais pobres do continente asiático no século XX, conseguiu chegar ao status de desenvolvida apostando nesse tipo de política educacional.

Aparecida de Goiânia lança Projeto Agricultura Urbana com hortas em escolas e comunidades

O prefeito Leandro Vilela (MDB) e o presidente do Sistema Faeg/Senar, José Mário Schreiner (UB), lançaram nesta quarta-feira (03) o Projeto Agricultura Urbana em Aparecida de Goiânia.

A iniciativa prevê a criação de hortas comunitárias e escolares em áreas públicas ociosas, com apoio de entidades parceiras.

Além de ampliar o acesso a alimentos frescos, o programa vai oferecer cursos de capacitação, gerar renda e parte da produção será incorporada à merenda escolar.

A previsão é instalar cinco hortas-escola até dezembro e expandir gradualmente o projeto para toda a cidade.

Goiás ganha grupo de proteção e acolhimento a vítimas de crimes violentos

O Ministério Público de Goiás (MPGO) inaugura nesta sexta-feira (05), às 16h, o Núcleo de Apoio às Vítimas (Navita), na sede da instituição, em Goiânia.

O espaço será voltado ao acolhimento de pessoas vítimas de crimes violentos, oferecendo apoio humanizado, orientação jurídica e encaminhamento para serviços de saúde e assistência social.

Segundo o MPGO, a iniciativa é considerada um marco na defesa dos direitos das vítimas no Estado e poderá ser expandida futuramente para outras regiões além da capital.

Mulher deu entrada na Santa Casa de Anápolis com quadro de aborto e médico mandou enfermeira chamar a polícia

Rápidas apurou que a criminalização da paciente teve início antes mesmo da equipe realizar exames para saber se o quadro era espontâneo ou induzido

Uma mulher, de 30 anos, deu entrada na Santa Casa de Anápolis, no final da noite de terça-feira (03), relatando ter sofrido um aborto de uma gestação de cinco semanas.

Porém, antes mesmo de realizar qualquer exame para determinar se o quadro era espontâneo ou provocado, um médico plantonista orientou uma enfermeira a acionar a Polícia Militar (PM) por suspeita de aborto provocado.

A paciente estava acompanhada de sua mãe, de 50 anos.

A equipe médica queria ver exames de gravidez e ultrassom obstétrico, mas a paciente apresentou apenas imagens do feto abortado.

Ao chegar no local, a PM teria orientado que os profissionais incomodados registrassem um boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia (DP) afim de que uma investigação seja iniciada.

Senador Canedo sobe em ranking de cidades mais seguras

Senador Canedo conquistou a 5ª posição entre as cidades mais seguras do Centro-Oeste e a 90ª no Brasil, subindo 39% em relação ao ano passado, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios.

A gestão do prefeito Fernando Pellozo (UB) destaca que nos últimos anos investiu em integração das forças de segurança, tecnologia com 1.700 câmeras e totens inteligentes, além de ampliar o efetivo da Guarda Municipal.

iFood ativa funcionalidade que devolve dinheiro em caso de atraso na entrega

O iFood passou a testar uma nova funcionalidade que garante ao cliente o reembolso automático do valor adicional pago quando a entrega atrasa.

O recurso foi notado por usuários em Goiânia e Anápolis, especialmente em pedidos feitos para áreas mais remotas, como condomínios horizontais.

Nota 10

Para o projeto de lei da vereadora por Goiânia Aava Santiago (PSDB), que torna obrigatória a instalação de bebedouros públicos de água potável em praças, parques e vias de grande circulação.

A proposta prevê locais visíveis, sinalizados e acessíveis a todos, além da possibilidade de parcerias com empresas privadas para garantir manutenção sem custos ao município.

Nota Zero

Nota Zero para Santa Casa de Anápolis, que parece não ter misericórdia de mulheres que recorrem à instituição para receber atendimento médico em episódios de aborto.

Posturas como essa pode causar a morte de inúmeras outras que deixarão de buscar a instituição com medo de saírem de lá presas ou respondendo processos criminais.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.