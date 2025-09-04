Residencial mais alto de Anápolis será lançado no Jundiaí

Expectativa é atender famílias que buscam upgrade de produto sem abrir mão de localização privilegiada

Gabriella Licia - 04 de setembro de 2025

SubLiving — o conceito EMISA que valoriza o seu dia a dia (Foto: Divulgação)

O bairro Jundiaí, um dos mais tradicionais e valorizados de Anápolis, vai ganhar um novo marco na paisagem urbana: o Ares Jundiaí, futuro residencial que promete ser o prédio mais alto da região, com 34 pavimentos e vista panorâmica em 360º graus.

Assinado pela EMISA Incorporadora, que completa 48 anos de história, o empreendimento aposta na verticalização inteligente e no conceito de “viver novos ares”, reunindo vários diferenciais como dois pavimentos de lazer, sendo um deles um rooftop, o conceito de subliving, espaços planejados para trabalho, convivência, praticidade e bem-estar.

SubLiving: o conceito EMISA que valoriza o seu dia a dia

Mais do que uma solução funcional, o SubLiving traduz a essência do Ares Jundiaí: um projeto que valoriza a estética, a praticidade e a qualidade de vida em todos os momentos do dia.

A proposta vai além de otimizar o subsolo e abrange também o térreo e o mezanino, transformando toda a área de estacionamento em espaços que combinam funcionalidade, conforto e design.

As regiões de circulação, antes tratadas apenas como áreas de passagem, ganham pintura personalizada, iluminação planejada e ambientação moderna, tornando-se extensões acolhedoras do empreendimento.

No subsolo, o bicicletário completo com bike wash oferece praticidade aos moradores que buscam mobilidade sustentável. Já no térreo, espaços como o pet place, o lobby e o delivery room reforçam a conveniência e o cuidado com as rotinas atuais.

No mezanino, o lazer é o grande destaque: piscinas adulto e infantil climatizadas e com tratamento de ozônio, brinquedoteca, quadra esportiva, playground ao ar livre, pub, salão de jogos, salão de festas com copa, espaço gourmet, pet shower, coworking e sala de reunião compõem uma estrutura pensada para oferecer experiências completas de convivência e bem-estar.

Lazer em dois pavimentos – bem-estar, saúde e privacidade em uma torre única

Dois pavimentos dedicados à convivência revelam uma nova forma de viver: mais leve, mais plena, mais sua.

Em uma torre única, que garante mais privacidade e conforto, o lazer foi projetado para oferecer bem-estar físico e mental, diversão e momentos de relaxamento dentro do seu próprio lar.

Além do mezanino, no rooftop, os destaques são a academia panorâmica com varanda para exercícios ao ar livre, sauna, espaço beleza, espaço massagem, dois espaços gourmet com churrasqueira e lounges com spa e um mirante contemplação com vista da cidade. Ou seja, um verdadeiro refúgio urbano no alto da paisagem.

A expectativa é atender famílias que buscam upgrade de produto sem abrir mão de localização privilegiada. O Jundiaí segue sendo um dos bairros mais desejados da cidade, com colégios tradicionais, clínicas médicas, comércio forte e o Parque Ipiranga a poucos metros, além de uma oferta limitada de lançamentos residenciais.

A EMISA reforça que o Ares Jundiaí consolida o posicionamento da empresa como referência em projetos de alta qualidade e valorização urbana.

O lançamento oficial acontece em 6 de setembro, com abertura da Central de Vendas, acesso à maquete detalhada e visita aos decorados, que permitirão aos futuros clientes conhecerem de perto cada detalhe das plantas, acabamentos e espaços comuns.