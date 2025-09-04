Tesouro descoberto: estagiária encontra carta de JK escondida em livro de museu e mostra o que ele escreveu

Documento raro encontrado em local improvável desperta interesse de pesquisadores e estudiosos

Magno Oliver - 04 de setembro de 2025

(Foto: Prefeitura de Poços de Caldas/ Divulgação)

Uma descoberta surpreendente em Poços de Caldas (MG) trouxe à tona um pedaço importante da história do Brasil e surpreendeu historiadores locais. Durante a reorganização do acervo do Museu Histórico e Geográfico, uma estagiária encontrou uma carta original do ex-presidente Juscelino Kubitschek, datada de 1961, ano em que ele deixou o comando do país.

O documento estava escondido dentro de um exemplar de capa de couro chamado “O livro de ouro”. A carta foi localizada no dia 28 de julho, durante o processo de digitalização do acervo. O documento passou por higienização mecânica e foi devidamente acondicionado para preservação imediata.

Embora o envelope original não tenha sido encontrado, pesquisas conduzidas pela equipe de historiadores do museu permitiram identificar o destinatário, que até então estava em status de desconhecido.

No texto da carta, JK faz um balanço do seu governo e expressa gratidão ao povo brasileiro pelo apoio que recebeu. O ex-presidente afirma que cumpriu os compromissos assumidos e reforça seu desejo de continuar contribuindo com o desenvolvimento nacional, mesmo fora do cargo. O tom emotivo do discurso revela o peso do momento histórico vivido pelo líder político.

A autenticidade do material foi confirmada por meio do selo presidencial em alto-relevo e da assinatura original de Kubitschek. Segundo o museu, há planos para que a carta passe a integrar a exposição fixa, permitindo que o público tenha acesso a esse registro histórico de grande relevância.

“Fomos em busca de quem seria esse destinatário e descobrimos que “O livro de ouro” pertencia à Teresa Bonifácio, uma poços-caldense que trabalhou no Palácio da Alvorada e que a documentação está indicando que ela mantinha uma relação de proximidade não só com o JK, mas com outras figuras célebres da nossa história. Foi uma carta que JK enviou para várias pessoas em janeiro de 1961. Encontrei um tesouro!”, diz Jussara Soares, historiadora, que agora está cursando Museologia do Centro Universitário Leonardo da Vinci.

A mensagem da carta

“Ao aproximar-se o término do meu mandato, venho manifestar-lhe, de modo especial, o meu reconhecimento pelo seu patriótico apoio à luta que travei para conduzir a pleno êxito a causa do desenvolvimento nacional”, inicia a carta.

“Sejam quais forem os rumos da minha vida pública, levarei comigo ao deixar o honroso posto que me confiou a vontade popular, o firme propósito de continuar servindo ao Brasil com a mesma fé, o mesmo entusiasmo e a mesma confiança nos seus altos destinos”, se despede Juscelino Kubitschek.

Confira o texto da carta na íntegra:

