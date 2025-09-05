Setembro Amarelo: falar é a melhor prevenção

Conversar, acolher, ouvir sem julgamento e buscar ajuda especializada podem salvar vidas

José Fernandes - 05 de setembro de 2025

Setembro é o mês de prevenção ao suicídio. (Foto: AgênciaGov)

Sou médico legista e, infelizmente, já vi de perto as marcas do suicídio. Realizei necropsias de pessoas que decidiram encerrar a própria vida e também vivi essa dor dentro da minha família. Por isso, setembro nunca passa em branco para mim.

O suicídio é hoje um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Mais de 720 mil pessoas morrem todos os anos, segundo a OMS. No Brasil, são cerca de 14 mil mortes por ano, o que significa 38 vidas perdidas por dia. Entre adolescentes, a situação é ainda mais alarmante: as tentativas de suicídio representam quase 30% dos casos de violência autoprovocada.

Esses números assustam, mas também nos lembram de algo essencial: é possível prevenir. O Setembro Amarelo não é só uma campanha, é um convite para quebrarmos o silêncio. Conversar, acolher, ouvir sem julgamento e buscar ajuda especializada podem salvar vidas.

Se você está passando por momentos difíceis, procure apoio. O Centro de Valorização a Vida (telefone 188) atende 24 h, gratuitamente e de forma sigilosa. E se você conhece alguém que demonstra sinais de sofrimento, não ignore: uma palavra amiga pode fazer a diferença.

A vida é preciosa demais para ser calada pela dor. Vamos transformar setembro em um ponto de partida para cuidar melhor de nós mesmos e uns dos outros. Não apenas neste mês, mas todos os dias.

Você não está sozinho. Sua vida importa.