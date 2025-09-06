6 idiomas mais fáceis de aprender no mundo, segundo a linguística

Aprender uma nova língua abre portas. Seja para viajar, melhorar a carreira ou até aprender novas culturas

Pedro Ribeiro - 06 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pixabay)

Quando pensamos em aprender uma nova língua, logo vem à mente o esforço, o tempo e até a dificuldade que isso pode trazer. Mas a boa notícia é que existem alguns idiomas mais fáceis de aprender, principalmente para quem já fala português. E entender quais são esses idiomas pode ajudar você a escolher melhor por onde começar a sua jornada linguística.

Aprender um novo idioma abre portas. Seja para viajar, melhorar a carreira ou até expandir horizontes culturais. Porém, muitas vezes, o medo da complexidade acaba afastando as pessoas. Aqui, vamos mostrar seis línguas que, segundo a linguística, apresentam menos obstáculos para brasileiros e falantes de línguas latinas. Você vai perceber que aprender uma nova forma de se comunicar pode ser mais simples do que imagina.

1. Espanhol

O espanhol está no topo quando falamos de idiomas mais fáceis de aprender para quem fala português. Isso porque a proximidade entre as duas línguas é enorme. O vocabulário se parece bastante, a gramática segue lógicas semelhantes e a pronúncia é acessível. Além disso, é um idioma falado em vários países, o que aumenta as chances de praticar.

2. Italiano

Outra língua latina que facilita muito a vida do brasileiro é o italiano. A musicalidade, as palavras familiares e a estrutura gramatical tornam o aprendizado mais natural. Muitos falantes de português conseguem entender frases simples em italiano logo no primeiro contato.

3. Francês

Apesar de ter algumas diferenças na pronúncia, o francês também entra na lista de idiomas mais fáceis de aprender. A gramática tem pontos em comum com o português, e muitas palavras são praticamente iguais. Com dedicação, é possível avançar rapidamente nos estudos.

4. Inglês

O inglês pode parecer complicado no começo, mas na prática ele é um dos idiomas mais fáceis de aprender. Isso porque está presente no dia a dia de todos nós. Filmes, músicas, aplicativos e até produtos trazem palavras em inglês. Essa exposição constante faz com que o aprendizado seja mais intuitivo.

5. Holandês

O holandês pode surpreender por estar nesta lista, mas segundo linguistas, sua gramática é mais simples do que a de muitas outras línguas. Além disso, o vocabulário compartilha raízes com o inglês e o alemão, o que facilita para quem já tem algum contato com esses idiomas.

6. Sueco

Por fim, o sueco também se destaca entre os idiomas mais fáceis de aprender. A lógica gramatical é clara, e a pronúncia é menos complexa do que parece. Outra vantagem é que muitos suecos falam inglês, o que facilita a imersão e o aprendizado por associação.

