Gás do Povo: quase 400 mil famílias de Goiás terão direito a botijão gratuito; veja como vai funcionar o programa

Novo benefício começa a ser pago em novembro e vai substituir o Auxílio Gás

Da Redação - 06 de setembro de 2025

Botijões de gás. (Foto: Marcella Casal/ Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta semana, em Belo Horizonte (MG), o programa Gás do Povo, que vai garantir botijão de gás gratuito para mais de 397 mil famílias em Goiás.

A expectativa é alcançar todo o público-alvo até março de 2026, chegando a 15,5 milhões de famílias em todo o país — cerca de 50 milhões de pessoas.

O benefício será destinado a famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759), com prioridade para quem já recebe o Bolsa Família.

Enquanto a migração não estiver concluída, quem recebe o Auxílio Gás continuará recebendo normalmente.

O programa foi desenhado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e será operado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O pagamento começa em novembro de 2025.

De acordo com o ministro Wellington Dias, a implantação já começou em setembro, com os primeiros marcos regulatórios, e a meta é alcançar mais de 15 milhões de famílias até março do próximo ano.

Após a mudança, o beneficiário poderá retirar o botijão no ponto de revenda mais próximo, apresentando o vale eletrônico no aplicativo Gás do Povo.

Também será possível retirar o benefício usando cartão próprio do programa, vale impresso disponível em agências da Caixa e lotéricas ou o cartão do Bolsa Família.

