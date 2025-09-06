Números da Lotofácil da Independência 2025: confira o resultado do sorteio deste sábado (06)
Prêmio estimado em R$ 220 milhões é o maior já pago pela modalidade; veja as dezenas sorteadas
A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (06), a partir das 20h, o sorteio da Lotofácil da Independência 2025, concurso 3480.
O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, e coloca em jogo um prêmio histórico de R$ 220 milhões.
Números sorteados:
03 – 05 – 06 – 08 – 09
12 – 13 – 14 – 15 – 16
17 – 20 – 21 – 22 – 23
O concurso especial segue as regras da modalidade e garante que o prêmio não acumula.
Se não houver ganhadores na faixa principal, de 15 acertos, o valor é automaticamente destinado para quem acertar 14 números. Persistindo a ausência, passa para 13, e assim por diante, até que haja contemplados.
As apostas puderam ser registradas até as 18h deste sábado, tanto em casas lotéricas quanto pela internet, por meio do site e aplicativo das Loterias Caixa.
O valor mínimo é de R$ 3,50 para a escolha de 15 números, podendo chegar até 20 dezenas no mesmo jogo.