Números da Lotofácil da Independência 2025: confira o resultado do sorteio deste sábado (06)

Prêmio estimado em R$ 220 milhões é o maior já pago pela modalidade; veja as dezenas sorteadas

Gabriella Pinheiro - 06 de setembro de 2025

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (06), a partir das 20h, o sorteio da Lotofácil da Independência 2025, concurso 3480.

O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, e coloca em jogo um prêmio histórico de R$ 220 milhões.

Números sorteados:

03 – 05 – 06 – 08 – 09

12 – 13 – 14 – 15 – 16

17 – 20 – 21 – 22 – 23

O concurso especial segue as regras da modalidade e garante que o prêmio não acumula.

Se não houver ganhadores na faixa principal, de 15 acertos, o valor é automaticamente destinado para quem acertar 14 números. Persistindo a ausência, passa para 13, e assim por diante, até que haja contemplados.

As apostas puderam ser registradas até as 18h deste sábado, tanto em casas lotéricas quanto pela internet, por meio do site e aplicativo das Loterias Caixa.

O valor mínimo é de R$ 3,50 para a escolha de 15 números, podendo chegar até 20 dezenas no mesmo jogo.