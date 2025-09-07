Geladeira fazendo estalos durante a noite? Descubra o que pode estar acontecendo, segundo técnicos
Barulhos inesperados nem sempre indicam defeito, mas exigem atenção para evitar problemas maiores
Quem nunca se assustou com a geladeira fazendo estalos durante a noite, quando tudo está em silêncio?
De acordo com técnicos em refrigeração, esse tipo de barulho é mais comum do que parece e pode ter diferentes origens.
Nem sempre significa que o eletrodoméstico está estragado, mas é importante entender o que pode estar acontecendo para evitar surpresas desagradáveis no futuro.
Por que a geladeira faz estalos?
Especialistas explicam que os estalos geralmente estão relacionados à dilatação e contração dos materiais internos.
Como a geladeira alterna ciclos de refrigeração, peças metálicas e de plástico sofrem variação de temperatura e acabam produzindo pequenos ruídos. Esse é um comportamento normal e, na maioria dos casos, não indica falha.
Possíveis causas apontadas por técnicos
- Dilatação térmica: A mais comum, causada pela mudança de temperatura nas paredes internas e tubulações.
- Funcionamento do compressor: Quando o motor liga e desliga, pode emitir estalos ao equilibrar a pressão interna.
- Gelo acumulado: Em alguns modelos frost free, o degelo automático pode gerar sons semelhantes a estalos.
- Peças soltas: Em casos menos frequentes, parafusos ou suportes frouxos podem potencializar os barulhos.
Quando se preocupar
Embora muitos estalos sejam normais, técnicos alertam que é importante observar se o barulho vem acompanhado de outros sinais, como:
- Mau funcionamento da refrigeração;
- Aumento no consumo de energia;
- Estalos muito altos e constantes;
- Odor estranho ou superaquecimento na parte traseira.
- Se esses sintomas aparecerem, o ideal é chamar um profissional para avaliação imediata.
O que fazer para evitar problemas
Manter a geladeira nivelada, realizar limpezas periódicas e seguir corretamente as instruções do fabricante ajuda a reduzir os barulhos e prolongar a vida útil do aparelho.
Além disso, realizar revisões preventivas pode evitar que pequenos ruídos evoluam para defeitos mais sérios.
