Geladeira fazendo estalos durante a noite? Descubra o que pode estar acontecendo, segundo técnicos

Barulhos inesperados nem sempre indicam defeito, mas exigem atenção para evitar problemas maiores

Pedro Ribeiro - 07 de setembro de 2025

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal Frizotec Canal da refrigeração)

Quem nunca se assustou com a geladeira fazendo estalos durante a noite, quando tudo está em silêncio?

De acordo com técnicos em refrigeração, esse tipo de barulho é mais comum do que parece e pode ter diferentes origens.

Nem sempre significa que o eletrodoméstico está estragado, mas é importante entender o que pode estar acontecendo para evitar surpresas desagradáveis no futuro.

Por que a geladeira faz estalos?

Especialistas explicam que os estalos geralmente estão relacionados à dilatação e contração dos materiais internos.

Como a geladeira alterna ciclos de refrigeração, peças metálicas e de plástico sofrem variação de temperatura e acabam produzindo pequenos ruídos. Esse é um comportamento normal e, na maioria dos casos, não indica falha.

Possíveis causas apontadas por técnicos

Dilatação térmica: A mais comum, causada pela mudança de temperatura nas paredes internas e tubulações.

Funcionamento do compressor: Quando o motor liga e desliga, pode emitir estalos ao equilibrar a pressão interna.

Gelo acumulado: Em alguns modelos frost free, o degelo automático pode gerar sons semelhantes a estalos.

Peças soltas: Em casos menos frequentes, parafusos ou suportes frouxos podem potencializar os barulhos.

Quando se preocupar

Embora muitos estalos sejam normais, técnicos alertam que é importante observar se o barulho vem acompanhado de outros sinais, como:

Mau funcionamento da refrigeração;

Aumento no consumo de energia;

Estalos muito altos e constantes;

Odor estranho ou superaquecimento na parte traseira.

Se esses sintomas aparecerem, o ideal é chamar um profissional para avaliação imediata.

O que fazer para evitar problemas

Manter a geladeira nivelada, realizar limpezas periódicas e seguir corretamente as instruções do fabricante ajuda a reduzir os barulhos e prolongar a vida útil do aparelho.

Além disso, realizar revisões preventivas pode evitar que pequenos ruídos evoluam para defeitos mais sérios.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!