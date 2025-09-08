Direto dos anos 2000: jovem de Anápolis recebe homenagem inusitada no dia do aniversário

Surpresa nostálgica teve direito a música, fogos de artifício e palavras de carinho que puderam ser ouvidas à distância

Natália Sezil - 08 de setembro de 2025

Jovem foi surpreendida por um carro de mensagens no dia do aniversário. (Foto: @conexaoanapolina)

Imagine celebrar o aniversário com uma homenagem vinda diretamente dos anos 2000. Direito a música, mensagens de carinho, carrossel de fotos e um detalhe inusitado: provavelmente, toda a rua consegue ouvir.

Foi o que aconteceu com uma estudante de Estética e Cosmética em Anápolis. Vitória Cardoso não parecia estar esperando quando se deparou com o presente da irmã e do cunhado: um carro de som na porta de casa.

O registro foi feito neste domingo (07) e não poderia ser mais nostálgico. O carro da empresa Tok Ternura começa com a canção de “Feliz Aniversário”, logo incendiando fogos de artifício.

O momento conta com um locutor dizendo que traz “uma mensagem muito especial neste dia” e segue com uma declaração dos responsáveis pela surpresa.

Depois, ainda inclui uma sequência de fotos da jovem, exibidas no próprio porta-malas do carro, ao som de mais recados de carinho.

Muito populares nos anos 2000, os carros de mensagens são menos utilizados atualmente, mas continuam marcando presença.

Pelas redes sociais, Vitória demonstrou ter gostado do presente. “A não genteeeeee, precisava postar?”, perguntou. “Que vergonha! Mas eu amei gente, foi super divertido…”.

