6 coisas que eram top nos anos 2000 e hoje em dia muitos nem lembram

Naquela época, só os fortes entendiam o drama de esperar o CD carregar ou do Orkut travar no meio do depoimento

Anna Júlia Steckelberg - 18 de junho de 2025

Antes dos smartphones com câmera tripla, da internet fibra e dos assistentes virtuais, o futuro tecnológico tinha outro formato, e outro som também, com muito barulho de conexão discada. Quem viveu os anos 2000 certamente lembra da emoção de gravar um CD personalizado, da missão que era enviar um SMS e da tensão de receber uma ligação “a cobrar”. Mas muitas dessas inovações que marcaram a virada do milênio hoje estão no limbo da memória coletiva.

Relembrar essas “relíquias digitais” é mais do que uma viagem nostálgica, é um lembrete de como a tecnologia evolui rapidamente, transformando o que era revolucionário em peça de museu em poucos anos.

Confira seis coisas que já foram o auge da inovação e, hoje, muitos nem lembram que existiram.

1. Disquete

Símbolo de “salvar” até hoje, o disquete já foi item essencial para guardar arquivos de Word ou TCCs inteiros.

Com 1,44 MB de capacidade, não daria conta nem de uma foto em alta resolução hoje em dia.

2. MP3 Player (e os MP4, MP5…)

Pequenos, práticos e com uma tela minúscula, os MP3 Players eram febre entre os jovens.

Ouvir música offline, com fone de fio e botão de “next”, era o máximo da liberdade sonora.

3. Orkut

Antes do Instagram e do TikTok, o Orkut era o território da popularidade digital.

Comunidades como “Eu amo dormir” ou “Odeio acordar cedo” viraram o retrato do comportamento online da época.

4. Câmeras digitais compactas

Elas reinaram nas festas de 15 anos e viagens escolares.

Com pilhas AA e cartão de memória, foram substituídas pelos celulares, mas deixaram saudade nos álbuns físicos.

5. CD regravável

Ter um “gravador de CD” no computador era diferencial.

Selecionar as faixas, esperar a gravação terminar e ainda personalizar a capinha era quase um ritual.

6. Internet discada

A conexão acontecia após um chiado característico, que só podia ser usado fora do horário comercial, senão bloqueava o telefone fixo.

E ainda cobrava por minuto.

