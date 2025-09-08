Homem morre afogado ao tentar manusear tarrafa em represa de Pontalina

Equipe de resgate enfrentou dificuldades nas buscas devido à turbidez da água e à baixa visibilidade no local

Samuel Leão - 08 de setembro de 2025

Afogamento aconteceu em lago de Morrinhos. (Foto: CBMGO)

Um homem de 34 anos perdeu a vida por afogamento na manhã do último domingo (07), em uma represa localizada na zona rural de Pontalina, região Sul de Goiás. O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco antes das 09h, após testemunhas relatarem o desaparecimento da vítima, que havia entrado na água para manusear uma tarrafa.

A equipe de resgate enfrentou dificuldades nas buscas devido à turbidez da água e à baixa visibilidade no local. Diante do cenário, foi solicitado o apoio de militares mergulhadores da 12ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) de Morrinhos.

Com equipamentos especializados, os mergulhadores realizaram uma varredura minuciosa por toda a extensão onde o homem foi visto pela última vez.

Horas após o início das operações, a vítima foi localizada sem vida, a uma profundidade aproximada de quatro metros. O corpo foi retirado da represa e entregue aos cuidados da Polícia Científica para os procedimentos periciais.

Em seguida, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames, que auxiliarão na elucidação das causas da morte.

Pessoas próximas à vítima informaram que ele tinha o hábito de pescar utilizando esse tipo de rede, o que levanta questionamentos sobre o que pode ter ocorrido. O caso será registrado pelas autoridades policiais locais e deverá ser investigado.