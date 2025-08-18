Adolescente de apenas 14 anos morre afogado em parque de Anápolis

Socorristas realizaram procedimentos de reanimação, mas vítima não resistiu

Natália Sezil - 18 de agosto de 2025

Adolescente se afogou no Parque da Cidade. (Foto: Reprodução)

O Parque da Cidade, localizado na Avenida Brasil Sul, em Anápolis, foi cenário de uma tragédia: um adolescente, de 14 anos, morreu afogado no final da tarde desta segunda-feira (18).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e logo localizou a vítima, que estava dentro da água. Ele foi retirado já em parada cardiorrespiratória.

Diante disso, os socorristas imediatamente iniciaram os procedimentos de reanimação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente.

Apesar dos esforços, o adolescente não resistiu, e o óbito foi constatado ainda no local. Agora, autoridades competentes devem investigar a dinâmica do ocorrido.

