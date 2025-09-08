Jovem de Anápolis que teve braços decepados pelo ex faz campanha para conseguir prótese

Gabriella Pinheiro - 08 de setembro de 2025

Railma Lisboa relatou que retornará a campanha para conseguir uma prótese. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Desde outubro de 2024, o desejo de recomeçar tem sido a principal motivação da estudante de técnico em enfermagem Railma Lisboa da Silva, de 27 anos, que teve parte dos dois braços decepados pelo ex-marido. O crime aconteceu em Anápolis, onde ela reside.

Recentemente, Railma visitou uma clínica especializada em Goiânia, onde conheceu uma prótese que pode devolver os movimentos das mãos. A partir dessa experiência, ela decidiu retomar a campanha de arrecadação de fundos para adquirir o equipamento, que custa R$ 416 mil.

Em entrevista ao Jornal Opção, ela afirmou que vinha tentando se adaptar à nova realidade, mas havia desistido da vaquinha até testar o aparelho. Segundo ela, a prótese traria mais autonomia para a rotina diária.

“Recentemente eu venho tentando me adaptar a tudo, mas eu necessito de uma prótese. Fiz uma avaliação dessa prótese que custa R$ 416 mil. Venho aqui pedir a ajuda de cada um de vocês. Se puderem me ajudar tanto compartilhando esse vídeo quanto financeiramente, ou marcando pessoas que possam me ajudar, eu agradeço de coração. Eu preciso recomeçar minha vida. Preciso arrumar um serviço, mas sem a prótese eu não consigo”, desabafou.

Segundo Railma, a nova mobilização representa não apenas a chance de recuperar os movimentos, mas também a possibilidade de voltar ao mercado de trabalho.

Os interessados em contribuir podem fazer doações por meio do site Vakinha. Até a publicação desta matéria, a campanha já havia arrecadado R$ 7.578,60.

Relembre

No dia do crime, ela estava na garupa de uma moto e indo para a faculdade, quando foi surpreendida pelo ex, que a atacou com um facão.

Ela foi socorrida por populares e levada em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde ficou internada por uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

