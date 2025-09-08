Os nomes mais diferentes já registrados no Brasil, segundo os cartórios
Alguns chamam a atenção pela criatividade, outros pela estranheza.
O Brasil é conhecido pela diversidade cultural e isso também se reflete na hora de escolher nomes para os filhos.
Segundo registros de cartórios, alguns pais vão além do comum e optam por nomes que se destacam pela originalidade, seja por influência de personagens, celebridades ou pura criatividade.
1. Xóchitl
De origem asteca, significa “flor”. Pouquíssimo usado no país.
2. Abcde
Sim, exatamente como as primeiras letras do alfabeto.
3. Lorde
Nome que remete diretamente a um título de nobreza.
4. Arcanjo Miguel
Usado completo como nome próprio, em referência ao anjo bíblico.
5. Ozzy Osbourne
Homenagem direta ao famoso cantor britânico.
6. Neymar da Silva Santos
Mesmo sem parentesco, alguns pais registraram os filhos com o nome do craque.
7. James Bond
O espião mais famoso do cinema também virou nome real em certidões brasileiras.
8. Lady Diana
Homenagem à princesa de Gales, lembrada até hoje no Brasil.
9. Google
Nome inspirado diretamente no gigante da tecnologia.
10. Bráulio Amado Batista de Todos os Santos
Exemplo de nome longo e diferente, registrado em cartórios do país.
Esses registros mostram como a criatividade (ou ousadia) dos pais pode surpreender. Embora causem curiosidade, os cartórios alertam que nomes muito incomuns podem gerar constrangimento para a criança no futuro.
