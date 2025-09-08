Os nomes mais diferentes já registrados no Brasil, segundo os cartórios

Alguns chamam a atenção pela criatividade, outros pela estranheza.

Pedro Ribeiro - 08 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Brasil é conhecido pela diversidade cultural e isso também se reflete na hora de escolher nomes para os filhos.

Segundo registros de cartórios, alguns pais vão além do comum e optam por nomes que se destacam pela originalidade, seja por influência de personagens, celebridades ou pura criatividade.

1. Xóchitl

De origem asteca, significa “flor”. Pouquíssimo usado no país.

2. Abcde

Sim, exatamente como as primeiras letras do alfabeto.

3. Lorde

Nome que remete diretamente a um título de nobreza.

4. Arcanjo Miguel

Usado completo como nome próprio, em referência ao anjo bíblico.

5. Ozzy Osbourne

Homenagem direta ao famoso cantor britânico.

6. Neymar da Silva Santos

Mesmo sem parentesco, alguns pais registraram os filhos com o nome do craque.

7. James Bond

O espião mais famoso do cinema também virou nome real em certidões brasileiras.

8. Lady Diana

Homenagem à princesa de Gales, lembrada até hoje no Brasil.

9. Google

Nome inspirado diretamente no gigante da tecnologia.

10. Bráulio Amado Batista de Todos os Santos

Exemplo de nome longo e diferente, registrado em cartórios do país.

Esses registros mostram como a criatividade (ou ousadia) dos pais pode surpreender. Embora causem curiosidade, os cartórios alertam que nomes muito incomuns podem gerar constrangimento para a criança no futuro.

