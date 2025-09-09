Empresárias envolvidas em escândalo de corrupção perdem para o Portal 6 e travam guerra contra juiz

Não satisfeitas com a derrota, Patrícia e Ana Paula Sarjes agora movem uma nova ação, desta vez contra o juiz Márcio Morrone Xavier, da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais

Danilo Boaventura - 09 de setembro de 2025

Ana Paula e Patrícia Sarjes, empresárias que processaram o Portal 6 e perderam. (Foto: Reprodução/ Facebook)

O tiro saiu pela culatra para as empresárias Patrícia Sarjes Mendes e Ana Paula Sarjes Barroso, donas da Alto Rellevo e da Patrícia Sarjes, empresas envolvidas em esquema de corrupção nos colégios militares de Goiás.

A tentativa de censurar o Portal 6 e ainda lucrar com uma indenização de R$ 30 mil por danos morais foi frustrada pela Justiça, que rejeitou completamente o pedido das empresárias.

A decisão se tornou definitiva no início de setembro, representando uma vitória para a liberdade de imprensa e um duro golpe contra quem tenta silenciar o jornalismo investigativo.

As empresárias se sentiram ofendidas com a reportagem intitulada “Relatório de Inteligência da SSPGO aponta vínculo de deputado estadual Coronel Adailton com mega traficante em Goiás“, publicada em maio de 2025.

No processo que moveram contra o portal, elas alegaram violação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) por terem seus CPFs expostos na matéria e acusaram o portal de republicar conteúdo antigo “com cunho político” às vésperas das eleições. Conseguiram, inicialmente, uma decisão judicial provisória que determinou a remoção da reportagem do site e Instagram.

Curiosamente, as empresárias tentaram desqualificar o Portal 6 alegando, mentirosa e cinicamente, que a empresa tinha “investigados em seu quadro societário”, numa clara tentativa de desviar o foco da reportagem sobre o esquema que as envolvia. Porém, a estratégia não colou.

O juiz Sílvio Jacinto Pereira, do 2º Juizado Especial Cível de Anápolis, entendeu que o portal se limitou a divulgar informações de interesse público baseadas em documento oficial da SSPGO. Com a rejeição definitiva do pedido das empresárias, o Portal 6 recolocou a reportagem no ar.

Não satisfeitas com a derrota, Patrícia e Ana Paula Sarjes agora movem uma nova ação, desta vez contra o juiz Márcio Morrone Xavier, da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. O motivo? O magistrado negou o pedido para que elas pudessem recorrer da decisão sem pagar as taxas do processo.

A nova empreitada judicial das empresárias mostra que a tentativa de silenciar o jornalismo continua, agora mirando no próprio Judiciário que não aceitou alegações de pobreza das duas.

Novo escândalo deve estourar em breve no SVO de Anápolis

O caso da médica patologista que teria cobrado R$ 1 mil de uma idosa para liberar o corpo de um familiar não é o único em investigação na Polícia Civil.

Rápidas apurou que outro caso, ainda mais gritante, ocorreu em maio. E também há registro!

Ordem na Prefeitura de Goiânia é fingir normalidade

Entre os secretários da gestão Mabel (UB) uma ordem está sendo seguida: demonstrar que não há crise nem comentar os xiliques do chefe publicamente.

Agora com um novo líder definido na Câmara Municipal, o prefeito de Goiânia tentará recompor as fissuras que ele e os auxiliares abriram junto ao Parlamento e lideranças da cidade.

Gran Life inaugura mega estrutura em grande estilo nesta terça-feira (9)

O Gran Life, considerado a maior obra imobiliária privada de Anápolis, celebra nesta terça-feira (9) a entrega das salas comerciais e apartamentos residenciais em um coquetel no rooftop do empreendimento.

Com investimento de R$ 253 milhões pelo grupo formado pela ABL Prime e Trinus, o complexo de uso misto especializado em saúde conta com 58 mil metros quadrados construídos, sendo composto por uma torre comercial com 252 salas, uma torre residencial com 156 unidades, além de shopping, hospital e estacionamento com mais de 600 vagas.

Pirenópolis receberá festa eletrônica com experiência diferente para os participantes

A cidade histórica de Pirenópolis se prepara para receber no dia 13 de setembro a festa eletrônica “Pitoresca”, um evento que promete transformar a Vinícola Assunção em uma pista intensa cercada pela natureza exuberante da região.

Com programação das 18h às 9h, a festa oferecerá uma experiência única que combina música eletrônica de qualidade com a degustação de vinhos locais, criando uma atmosfera diferenciada para os participantes.

O lineup conta com grandes nomes da cena eletrônica nacional, incluindo Bhaskar, Fabrício Peçanha e Riascode, além dos DJs Alvix, Áquila, Fred Passos, Irineu Lac, Lefouz, Legan, Loconte, Marllon, Mendes, Penner e Ramona.

Nota 10

Para a Ecovias do Araguaia, que está recapeando a BR-414 entre Anápolis e Abadiânia. O zelo pela qualidade do asfalto que essa concessionária tem deveria fazer inveja na Triunfo Concebra. Mas não faz.

Nota Zero

Para o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), por fechar o Centro Pop. Não há popularidade que respalde tamanha insensatez. Se há delinquentes deturpando o sentido de existência desse equipamento, o lugar deles é na cadeia, como o rapaz que disse que matou 6 pessoas na cidade deveria estar.