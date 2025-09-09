Morte de funcionária do Floresta Supermercados gera comoção em Anápolis: “Sempre será lembrada com esses sorrisos”

Internautas lamentaram o falecimento de Dona Osvânia, lembrada pelos sorrisos fartos e espírito gentil

Davi Galvão - 09 de setembro de 2025

Dona Osvânia foi lembrada pelo alto astral e bom humor. (Foto: Reprodução)

A rede Floresta Supermercados utilizou as redes sociais para comunicar o falecimento da colaboradora Dona Osvânia. A mensagem foi publicada nesta segunda-feira (08).

No texto, a empresa afirmou se solidarizar com familiares e amigos, desejando força e conforto. Ainda, afirmou que a partida da funcionária “deixa em nossa equipe um legado de dedicação, carinho e amizade que jamais será esquecido”.

Nos comentários, os internautas lamentaram o falecimento de Dona Osvânia, com o bom astral e sorrisos fartos sendo destacados por quem a conheceu.

“Tia Osvania obrigada por cada sorriso, cada palavra, e cada conselho, nunca esquecerei o tanto q me ajudou quando minha filha nasceu! Vai com Deus, sei que está nos braços do Papai do Céu”, disse uma amiga.

“Muito educada dedicada trabalhava com muito amor. Sempre com um sorriso no rosto meus sentimentos a todos da família”, desejou outro.

Confira a nota do Floresta, na íntegra:

É com profundo pesar que o Floresta Supermercados comunica o falecimento de nossa querida colaboradora Dona Osvania, que deixa em nossa equipe um legado de dedicação, carinho e amizade que jamais será esquecido.

Nossos sentimentos à família e amigos neste momento de dor. Que encontrem conforto e força para superar essa perda.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!