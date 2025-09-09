Não é a calabresa, nem o bacon: o ingrediente secreto para colocar no feijão e deixar ele perfeito

Receita ganha um toque especial com truque simples que poucos conhecem

Magno Oliver - 09 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Med Nutricional)

Na rotina de muitas famílias brasileiras, o feijãozinho cozido ocupa um lugar especial na mesa e no coração de todo mundo, não é mesmo? Ele está presente diariamente nas refeições ao longo do dia e representa muita tradição, afeto e sabor.

Porém, quem cozinha em casa sabe que acertar o ponto ideal, deixando o caldo cremoso e o sabor do feijão mais gostoso é um desafio e tanto.

Por isso as pessoas que cozinham em casa estão sempre em busca de dicas que facilitem o preparo e deixem o grão ainda mais gostoso.

E um segredo simples, mas poderoso, tem chamado a atenção de especialistas em gastronomia e internautas para deixar o feijão com textura e sabor ainda mais perfeitos.

Bombada no Tik Tok, a trend mostrou que o segredo é adicionar ao caldo grosso do feijão legumes cozidos batidos no liquidificador.

O método usado por chefs de restaurantes renomados transforma completamente a textura e o sabor do grão cozidinho. Além de saudável, a técnica intensifica os aromas e cria um caldo mais encorpado e muito gostoso.

Para fazer, basta cozinhar cenoura, abóbora e batata junto com o feijão, retirar parte dos legumes, bater no liquidificador e depois devolver ao caldo. Essa mistura traz consistência natural, sabor mais rico e aumenta o valor nutricional da refeição.

A dica funciona para qualquer tipo de feijão e pode ser combinada com temperos tradicionais, como alho, cebola e louro, para potencializar o sabor.

Outro benefício importante é que os legumes fornecem vitaminas e fibras, deixando o grão cozido mais saudável e nutritivo. A receita continua com o sabor de sempre, mas com um toque especial de textura e cremosidade que faz toda a diferença.

